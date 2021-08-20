警破加密貨幣「殺豬盤」投資騙案　拘19男女集團成員　涉1100萬

警方破獲加密貨幣投資騙案，成功瓦解整個犯罪集團，該集團於去年開始運作，單單在今年第一季（1月至3月）在網上詐騙了價值1100萬元的加密貨幣，騙徒會在網上炫富，誘騙受害人進行投資活動，滙款及轉帳加密貨幣的錢包和戶口。現時，受害人多達170人，警方共拘捕11男8女，涉嫌「串謀詐騙」，行動中檢獲現金140萬元。

警方提醒，「殺豬盤」網絡騙案已蔓延本港，其中加密貨幣投資騙案近年有上升趨勢，市民應提防聲稱高回報的內幕資訊，不要下載來歷不明的應用程式。



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警方表示，網絡安全及科技罪案調查科聯同商業罪案調查科人員於本周三、四（18、19日）一連兩日採取「燈火」行動，打擊加密貨幣投資騙案，鎖定了一個活躍本地犯罪集團，集團主要針對海外潛在受害人，以騙取加密貨幣。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信說，騙徒租用香港商業大廈，作為營運中心，而且分工仔細，有資訊科技人員、辦公室接待員等角色。又會聘請年輕人作推廣員，在社交媒體上找尋潛在受害人，並在網上炫富，賣弄奢華生活方式，展示現金、遊艇、跑車，以誘騙受害人進行投資活動。

譚威信指，騙徒會先指示受害人滙款及轉帳加密貨幣的錢包和戶口，訛稱作投資用途，當受害人進入非官方渠道，下載加密貨幣平台應用程式，或者到由騙徒編寫的虛假網站滙款。當受害人滙款後，戶口顯示的金額會上升，令受害人誤信為真。其後，受害人不能提取款項，加密貨幣已被騙徒挪取，最後騙徒不知所終，方知受騙。

騙徒會在網上炫富，賣弄奢華生活方式，誘騙受害人進行投資活動。(陳浩然攝)

集團網上炫富 賣弄奢華生活 誘騙受害人投資

網絡安全及科技罪案調查科 科技罪案組總督察戴子斌表示，行動中一共拘捕11男8女，年齡介乎18至31歲，涉嫌「串謀詐騙」罪。被捕男女的角色包括集團主腦、資訊科技人員、中層管理、推廣員等，其中10人為骨幹成員，相信已瓦解整個集團。

戴子斌相信該集團由2020年開始運作，單單在2021年第一季已接收價值1100萬元的加密貨幣。集團會針對世界各地的潛在受害人，向他們報稱有高回報投資計劃，受害人主要分佈在內地、台灣、英國等地。案件一共牽涉170名受害人，不排除會有更多受害人，目前最大宗款項是損失76萬元，損失仍在點算當中。



集團會利用加密貨幣匿名性和隱蔽性，要求受害人將實體貨幣轉換加密貨幣，主要為泰達幣，再接收加密貨幣。行動中，警方一共檢獲9部電腦，128部智能電話，現金140萬元，價值約5萬元加密貨幣以及一部與案有關的跑車，警方不排除有進一步拘捕行動。

警方：加密貨幣騙案近年有上升趨勢 損失金額總計2.1億元

網絡情報組總督察歐陽校英指出，涉及加密貨幣騙案近年有上升趨勢，截止今年上半年，已有496宗案件，比起去年同期208宗，上升1.4倍，損失金額總計2億1千萬。隨著近年加密貨幣櫃員機增加，交易平台開戶手續簡化。有趨勢顯示，騙徒會使用有關平台進行「洗黑錢」。

歐陽校英提醒，現時市面上加密貨幣，在本地及海外均不屬法定貨幣，不受金融機機構規管，再加上加密貨幣價格波幅大，投資存有風險。近年，亦有涉及ICO代幣發行的騙案，誘使受害人眾籌，但最終並沒發行，令投資者蒙受損失。警方呼籲，市民應提防聲稱高回報的內幕資訊，並不要簽署授權書，或下載來歷不明的應用程式。市民亦可瀏覽警方「守網者」的網頁https://cyberdefender.hk/，獲取防騙資料。