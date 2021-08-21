屯門20歲男涉販毒被捕　警檢「毒郵票」及大麻花

針對暑假期間的青少年罪案，屯門警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（20日）晚上約10時展開代號「逐影」（FOLLOWSHADE）的反毒品行動，在屯門兆康路一住宅大廈外截查一名20歲姓白本地男子。

警員在該名男子身上搜出約2.5克懷疑大麻花，其後在他的住所再檢獲約45.53克懷疑大麻花、11張懷疑「毒郵票」、電子磅、大量毒品包裝袋及約1萬元現金。行動中檢獲市值約1.4萬元懷疑毒品。該名男子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。



警方表示，留意到犯毒集團利用年輕人「搵快錢」的心態，在他們沒有深思熟慮的情況下作出犯罪行為。警方強調對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。警方會與相關部門和非政府機構合作，向被捕青少年提供適時輔導及復康服務，避免再度重犯。

服用「毒郵票」禍害大 嚴重者可致命

「毒郵票」是近年新興毒品，毒販會將紙張浸在含有可卡因、興奮劑或俗稱LSD的「D-麥角酸二乙胺」液體內，之後把「毒紙」分割成數十小格，再製成不同圖案，外表猶如郵票一樣，藉此掩人耳目，吸食時亦較為低調，含在舌頭底或浸在飲品內就會有吸毒效果。

服用「毒郵票」與吸毒無異，同樣會對人體產生負面效果，例如有幻覺、瞳孔擴張、心跳加速及抽搐等，嚴重可以破壞中樞神經系統，甚至死亡。