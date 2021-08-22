大埔恐怖車禍｜第一時間救人片段曝光　傷者倒地　的士司機被捕

大埔廣福道奪命車禍，的士突然失控剷上行人過路線安全島，釀成一死八傷。有市民拍攝到車禍恐怖一刻，即時已有傷者倒地不起，昏迷於血泊中。當發現有孕婦等人被捲入車底，大批途人合力移開的士，孕婦留醫深切治療部。

的士司機姓莫63歲，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他清醒被送往威爾斯親王醫院治理。



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據網上片段，一名男子慌張地左右探看，有途人大嘆：「嗰件（市民）唔會郁」，亦有途人張開雨傘替傷者擋太陽，未幾有人大叫提醒：「唔好郁佢」，當發現有孕婦等人被捲入車底，情況危急，現場立即騷動起來，有男子向行人路上的途人舉手示意：「多啲人，唔該」，其他途人紛紛上前幫手，結果20多名大漢合力移開不斷冒煙的士救人，大叫「一、二、三」，現場馬路兩旁站滿旁觀人群，對慘象嚇得目瞪口呆，有女子更當場哭泣，頻呼：「好驚」，的士移開後只見兩人昏臥地上，地上大灘鮮血，慘不忍睹。

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的士突然失控剷上行人過路線安全島，片段拍攝到事發前紅的抽頭越過綠的。意外傷者人數眾多，年齡介乎4歲至70歲。一名孕婦被捲入車底，由途人合力抬起的士救出，留醫威院深切治療部。另外有一名4歲小童和一名老婦受波及，到威爾斯親王醫院治理。一名女子陷入昏迷，被送往北區醫院搶救。另外有2女1男受輕傷，分送那打素及威爾斯親王醫院醫院治理。的士司機姓莫63歲，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

死者為59歲男子，其屍首由帳篷圍起，大批警員在現場調查。現場馬路兩旁站滿旁觀人群，無不感嘆息。

運輸署宣佈因交通意外，廣福道(來回方向)介乎寶鄉街與運頭街之間的路段現已全線封閉，受影響巴士路線須改道行駛，呼籲駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。