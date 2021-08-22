欠債爛賭漢扮乘客劫的士司機　聲稱接朋友兜圈40分鐘劫$500元被捕

一名賊人昨（21日）凌晨假扮的士乘客，在九龍灣宏光道截乘一輛的士，其間不斷以接朋友為由，指示的士司機到不同地點，最後當的士到達人流較少的觀塘偉業街時，賊人從後亮刀指嚇司機打劫，劫走500元現金逃去。秀茂坪警區重案組接報，翻查閉路電視片段調查後，拘捕涉案29歲男子。



秀茂坪警區重案組主管潘崇禮今午在記者會講述案件，指案發於昨凌晨約2時半，涉案賊人在宏光道登上的士，其間不斷以接朋友為由，指示司機先後到達不同地點，包括黃大仙彩輝邨、啓德一號，以便選擇到達人流較少的地方而犯案。最後的士行車約40分鐘，到達偉業街，賊人從後持刀指嚇司機搶劫。

案中賊人劫走的士司機約500元現金後下車逃去，62歲的士司機報警。秀茂坪警區重案組接手調查案件，並翻查大量閉路視，鎖定目標涉案男子，並於同晚約8時45分，以涉嫌搶劫罪拘捕29歲中國籍男子，並在疑犯住所檢獲一把30厘米長利刀。

被捕男子報稱無業，在警方警誡下承認因急需金錢所以搶劫，並使用該把30厘米長利刀犯案。消息稱，疑犯因賭博致債台高築，他目前仍被扣留調查。警方呼籲的士司機，若不幸遇上搶劫匪徒，應避免不必要反抗，以免招致賊人襲擊而受傷，並應盡量記下匪徒的外表與特徵，及其逃走路線，之後在安全情況下報警求助。司機同時應安裝行車記錄儀，防止罪案發生。