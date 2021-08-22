新娘潭路奪命車禍｜死者與母相依為命　母哭崩：仔呀仔　掉低阿媽

「仔呀仔，唔見咗個仔，陰公呀......阿仔掉低阿媽做乜嘢呀！」今（22日）早上新娘潭路一輛黑色電單車撞向寶馬私家車後，再越線迎頭撞向另一藍色電單車，不幸喪命的29歲鐵騎士「雄仔」是孝順仔一名，在單親家庭長大，與母親相依為命。雄仔熱愛電單車，有多年駕駛電單車經驗，日常駕駛亦十分小心，未料發生意外，其母聞噩耗哭成淚人。



29歲死者譚嘉雄，與母親同住油塘鯉魚門邨。《香港01》記者今午上門向其家人了解事件，其間死者的母親與表哥正在家中整理雄仔生前的保單等遺物，一片愁雲慘霧，母親更一直哭個不停。死者的表哥向記者透露，表弟在單親家庭長大，其父親很早已經離世，由母親一手湊大，兩母子感情要好，表弟十分孝順，之前一直任職酒店工作，與母親相依為命。

記者下午到訪死者的鯉魚門邨住所。(余睿菁攝)

表哥指出，表弟生前熱愛駕駛電單車，擁有近10年駕駛電單車經驗，並非假日司機，亦因電單車比較方便，故表弟日常也會駕駛電單車上班。表哥續稱，平日遇見表弟時，會問及他在假日相約朋友駕電單車外出聚會事宜，「問佢個個星期日去咩？佢話唔係，間中約埋朋友去囉，通常由九龍去鹿頸，兜兩個圈去食個早餐，大家就散隊，各自返屋企。」

據死者的表哥所知，事主今早亦相約車友假日遊車河，事前由家中出發先到九龍城集合，然後與一班車友前往鹿頸，未料途中發生慘劇。表哥不禁慨嘆：「意外嘅嘢，真係......」又形容表弟駕駛態度良好，會穿上全套保護裝備，並對涉事鹿頸路段非常熟悉，「表弟鍾意電單車係樂趣，但佢唔係鍊車，前面有車收唔切，撞到失平衡，真係爭少少就冇事，爭少少就係出咗事！」

表哥不諱言，表弟生前熱愛電單車曾遭母親反對，「個個老人家聽到個仔揸電單車都叫唔好啦，但有時咁大個人，佢鐘意嗰樣嘢。」在旁的死者母親泣不成聲，情緒一直未能平伏，不斷哭訴：「仔呀仔，唔見咗個仔，真係慘呀」、「仔呀，點解你咁呀」、「唔見咗個仔，陰公呀......阿仔掉低阿媽做乜嘢呀！」死者表哥亦不時安慰，着她「唔好喊啦」，並向記者表示：「佢（死者母親）喊咗一日嘞，我同佢講當個仔去咗外國，個心會舒服啲。」

事發於今早（22日）10時許，一輛藍色寶馬沿新娘潭路往大埔方向行駛，當駛至近降下坳停車場對開時，疑有電單車停泊在行車路邊，寶馬於是收慢停下，未料尾隨一輛黑色電單車疑收掣不及，撞向私家車車尾，繼而失控越過對面行車線，再撞迎面駛至的另一輛藍色電單車。越線電單車29歲鐵騎士譚嘉雄昏迷，送院不治，被撞60歲姓王鐵騎士亦受傷送院，經治療在病房留醫。