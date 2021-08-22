偽鈔黨涉用假「大牛」增值　元朗上水5便利店遭殃　警拘3男女

近日市面出現假500元「大牛」！偽鈔黨於上周四及五（19及20日）分別在元朗及上水共5間便利店，利用假大牛增值電子支付工具，增值金額由3,000至5,000元不等，惟便利店職員事後始知受騙報警。警方經調查後拘捕3名男女，其中一名男子已被落案起訴5項行使偽製紙幣等罪名，案件將於明日（23日）提堂。



上周五（20日），元朗警區接獲區內3間便利店的職員報案，指收到16張面值500元的大牛偽鈔。元朗警區刑事調查隊調查後，同日在天水圍一酒店拘捕3人，包括36歲姓譚本地男子、26歲姓冼本地男子及21歲姓呂本地女子，他們涉嫌行使偽製紙幣、管有偽製紙幣、盜竊、販毒及藏有攻擊性武器。人員在被捕36歲男子手持的紙袋中，檢獲18張面值500元的偽鈔、一支伸縮棍、3把刀及約40克「冰」毒，市值約2.3萬元。

根據警方初步調查，該名36歲男子於上周四在該三間便利店，以500元偽鈔增值電子支付工具，增值金額由3,000至5,000元不等。該男子亦涉嫌於上周五，在上水兩間便利店以8張500元偽鈔，增值電子支付工具。行動中，人員共檢獲42張500元偽鈔，涉及4組重覆的鈔票編號。

該名36歲男子已被暫控5項行使偽製紙幣罪、一項管有偽製紙幣罪、一項盜竊罪、一項販毒罪及一項藏有攻擊性武器罪，案件將於明日上午在屯門裁判法院提堂。另外兩名被捕男女獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。