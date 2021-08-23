屯門小欖跳蚤市場成廢墟　古董檔主料損失逾20萬元

屯手水門小欖跳蚤市場大火焚燒5.5小時，至今（23日）凌晨1時半才大致被救熄，今早可見小火種已完全熄滅，消防員仍在場檢查，搜救犬出動協助巡視搜救，中電人員亦到場查看。火警雖然未帶來人命傷亡，但過百攤檔付諸一炬，鐵皮熏黑、支架歪七扭八，貨物盡毀，已成一片廢墟，有古董檔檔主預計損失逾20萬元，傷心不已。

另有檔主指火警可能與電線鋪排混亂及老化有關，並曾「跳掣」，「不過冇諗過會有咁嘅情況發生，咁嚴重未見過！」



過百攤檔付諸一炬，鐵皮熏黑、支架歪七扭八，貨物盡毀，已成一片廢爐。（翁鈺輝攝）

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古董檔檔主何小姐表示，她昨晚約9時接獲通知跳蚤市場起火，她表示其販售的古董花瓶和字畫的價格最高可達2萬元，貨品總值20多萬元。她不清楚起火原因，雖然暫未能進入火災現場，惟她預計大火已波及她的攤檔，因此預計損失相當慘重，並為此而感到傷心。何小姐補充指，攤檔星期日的生意通常較好。

賣衣物為主的雜貨檔檔主張先生表示，跳蚤市場的攤檔「燒晒㗎喇！」他指，該市場有近200個攤口，部份店舖租用數個，甚至10數個檔口，遂實質由10多個商戶經營。他認為火警或與電線鋪排混亂及老化有關，「因為間唔中都試過跳過掣」，又指跳蚤市場長期日曬，「電線老化都好正常，不過冇諗過會有咁嘅情況發生，咁嚴重未見過！」

張先生稱，跳蚤市場場地由一個大業主出租，租金低、地方大及泊車方便，只於周六及日開放，經營已21年，「唯一一個，有都冇咁既特別」，他盛讚該市場別具特色，貨物有古董、陳年舊物、二手雜、出口貨版等，不只是長者會幫襯。

昨晚8時01分，消防接報指屯門小欖跳蚤市場發生火警，消防員到場發現一個熟食檔起火，立即疏散約10名的食客，火勢猛烈，火場面積達40米乘40米，消防處共動員3隊煙帽隊及使用6條喉灌救，其至凌晨約1時半火警大致熄滅。Facebook「樂安排小欖跳蚤市場」於昨晚上9時發文指，市場火勢燒得很快，更指「九成檔位都燒著」。