「晾衫竹釣魚」竊案片段瘋傳　深水埗10樓單位手袋勾走

住10樓的陳女士，想也未想過，放在家中沙發上的手袋，光天化日下，竟然被竊賊強搶走。今日網上瘋傳一段「晾衫竹釣魚」偷竊過程，該段相信由家居攝影機拍攝的片段，長約1分29秒。片中所見，在賊人從外打開單位窗戶，用一枝約2米長的晾衫竹，竹頂部加上衣架製成的勾，賊人用了大約40秒勾走客廳沙發上一個手袋，其時女事主剛步出廳，見手袋凌空被勾走，立即大叫:「喂！搶嘢呀！搶嘢呀！畀返個袋我呀，畀返個袋我呀！搶嘢呀！」但賊人得手後迅即失去影蹤，女事主報案求助。



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《香港01》追查到案發現場是深水埗荔枝角道380號東明樓10樓一個單位，上址有11層樓高，大廈今年3月起維修，外牆搭建棚架。現場消息稱，事發於昨日（22日）星期天下午2時許，30餘歲姓陳女子，返回上址10樓一單位探望家人，其間家中各人均在房內忙碌，就發生「釣魚竊案」，一名男子站在外牆棚架，以一枝約2米長的晾衫竹加勾，花約40秒，勾走了沙發上的手袋，陳女士發現時已太遲，她大叫搶嘢，賊人立即沿棚逃逸。

陳女士事後報警求助，她損失約900元現金，手袋、銀包及證件，信用卡等。警方正追緝一名穿長袖衫，深色褲，戴帽及白色口罩賊人。

至今日早上，多名探員返回上址調查，消息稱，深水埗區近期有數宗同類案件，警方正追緝該名「釣魚竊賊」歸案。