揭與追求者上床　16歲女糾眾處罰14歲友人　硬物塞下體拍猥褻片

尖沙咀發生女童黨禁錮凌辱14歲女童的案件。一名16歲少女早前經社交平台結識14歲受害女童，雙方於上周五（20日）相約到尖沙咀飲酒消遣。未料少女疑發現對方與自己的追求者發生性關係，感到被背叛，於是糾黨報復，在漆咸道南一酒店房間內將受害女童禁錮並施襲，其間更拍攝猥褻片段。油尖警區重案組接手調查後，在全港多區拘捕8名女童黨。



被捕8名女童黨（介乎12至17歲），涉嫌襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）、非法禁錮、生產及管有兒童色情物品。消息稱，各人主要是中一或中二學生，有人報稱無業，其中16歲女主腦就讀職業訓練局美容課程。她們與案中14歲受害女童彼此認識，雙方於今年7月透過Instagram結交成為朋友。

案發於上周五，涉案16歲女主腦帶同正追求自己的17歲男生，相約受害女童到尖沙嘴區飲酒消遣，惟之後她發現女童與該男生在酒店內發生性關係，疑覺得被女童背叛，於是憤然召來黨友報復，並設局相約受害女童到另一位於漆咸道南的酒店見面，其間各童黨在房間內向受害女童揮拳施襲，有人掌摑女童並淋潑尿液，更用硬物塞向女童下體，以及用手機拍下猥褻片段。

受害女童被禁錮欺凌超過2小時後，16歲女童黨與其他同黨離去，只留下一同黨負責看守受害女童。其間留下的同黨將事件通知受害女童的一名好友，好友聞訊通知受害女童的父親，父親大驚下報警。

當晚約9時，警員接報趕到案發酒店現場，發現受害女童遍體鱗傷，幸她清醒，連忙將她送往伊利沙伯醫院治理。警方經初步調查，相信她曾被禁錮在酒店房間內，其間遭人襲擊，並被拍攝猥褻片段。油尖警區重案組接手調查，於同日及翌日（21日）在全港多區拘捕8名涉案女童，她們其後已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。據了解，事件中，涉與未成年少女發生性行為的17歲男子亦已被捕。