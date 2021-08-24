扮住客拍鐵閘進入大廈　持針筒打劫夜歸女　深水埗中年賊落網

上周六（21日)晚一名25歲女子返回深水埗桂林街寓所時，被一名陌生男子尾隨，她以為對方是住客，好心打開地下鐵閘讓對方進入大廈。未料男子露出賊相，在大廈梯間持針筒指嚇女事主，劫走一部價值約7,000元的手提電話。警方經調查後鎖定目標疑人，並於今（24日）早上進行埋伏，於深水埗基隆街拘捕一名40歲涉案男街坊。



案發於上周六晚上約10時15分，現場為深水埗桂林街30至32號桂林大廈。深水埗警區刑事調查隊高級督察黃瀚緯今日(23日)傍晚講述案件表示，事發時25歲女事主放工後，獨自步行返回寓所，當她進入大廈地下鐵閘準備上樓時，一名中國籍男子尾隨拍打大閘。女事主以為該男子是大廈居民，於是打開大閘讓他進入。

其後該名男子尾隨女事主到達大廈2樓梯間時，突然從褲袋取出一支針筒，指嚇女事主，要脅她交出手上的電話。女事主受驚下就範，賊人得手後立即逃離現場。幸女事主並無受傷，她隨後報警求助。

深水埗警區刑事調查隊接報後調查案件，翻查附近閉路電視片段，鎖定目標男子。至今早約11時，深水埗特遣隊和刑偵人員於基隆街進行埋伏，其間拘捕涉嫌行劫的40歲姓李本地男子。疑人報稱無業，亦居於深水埗區，惟女事主和疑犯並不認識，警方相信疑犯目標是向夜歸女子犯案，並正調查案中針筒有否使用過。

警方提醒市民，特別係夜歸人士，時刻提高警覺，注意自身安全，並留意有無可疑人士尾隨，同時避免開啟大廈閘門予陌生人。