跨境車司機助洗黑錢　３個月攜1.7億現金到澳門珠海　海關拘捕5男

香港海關首次偵破跨境車司機協助進行洗黑錢活動的案件。兩名跨境七人車司機本年5月至8月多次申報攜帶大量現金經港珠澳大橋出境，引起海關懷疑。經情報分析及深入調查後，海關上周四（19日）採取執法行動，在觀景山隧道拘捕兩名跨境車司機，之後再拘捕多一名跨境車司機、一名找換店董事和一名找換店職員。他們涉嫌串謀洗黑錢，涉案金額約1.7億港元，現正保釋候查。據了解，由於澳門賭場港幣通行，初步相信案中逾億港元現金或用於賭場。



海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍講述案情，指5月初海關分析旅客現金申報書，發現兩名跨境車七人車司機申報攜帶大量現金經港珠澳大橋離開香港。上周四（19日）海關採取代號「截撃者」的執法行動，在港珠澳大橋香港段截停兩架出境車，再搜查3個新界住宅單位，以及一個位於觀塘的找換店，共拘捕5名年齡介乎40至43歲男子，包括3名跨境車司機及兩名找換店負責人。他們涉嫌串謀將大量不明來歷現金帶往澳門，過去三個月共運送約1.7億元，現正保釋候查。另外海關凍結約58萬港元資金。這是海關首次偵破跨境車司機協助進行洗黑錢活動的案件。

胡形容犯案手法「迂迴」，集團先利用七人車司機運錢過境，再安排拖車交收，帶去澳門及珠海。這個方法參與人士無一了解整個過程，「被捕人都講唔到整個行程，下游講唔到上游，上游講唔到下游。」

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有組織罪案調查科財富調查課署理監督何美玲進一步解釋，今年5月兩名七人車司機向海關申報攜帶大量屬於自己的現金往澳門及珠海，金額介乎300萬元至2700萬元不等，引起海關懷疑。首先疫情期間進出口旅客減少，以個人名義帶大量現金出境少見，而兩名司機由5月開始共申報17次大量現金出境，涉款1.7億元實在可疑。再者翻查七人車出入境紀錄，發現來回香港及珠海只用了60分鐘，但港珠澳大橋全長42公里，需時至少80分鐘，以60分鐘完成旅程不合情理。加上澳門防疫措施，理應需要隔離14日，短時間來往三地引起懷疑。

兩名七人車司機財務背景亦是海關調查重點，一名司機居於天水圍公屋，月薪數萬元、存款數萬元，沒有物業；另一司機居於元朗劏房，收入浮動，存款只得數百元，沒有物業。二人的收入資產，與報稱屬於「自用」的大量現金不符，於是海關進行調查。

上周四海關人員在人工島監察目標車輛，跨境七人車辦理出境手續，攜帶報稱屬於其本人的2000萬元到澳門；另一輛沒有向海關申報帶大量現金出境的目標拖車亦辦理好出境手續。兩車到在觀景山隧道對開停在路邊交收，交收時間不足20秒，然後拖車沿觀景山隧道行走，預備上大橋離開。至於七人車一直停在路邊，30分鐘後往觀景山隧道行駛。此時海關採取拘捕行動，其後搜查3個新界住宅單位，再拘捕多一名七人車司機。調查發現兩名七人車司機均曾出入一間位於觀塘的找換店，由於負責人未能就現金來源提供合理解釋，於是海關拘捕一名董事及一名職員，檢取30萬元現金、多部手機及閉路電視，並凍結58萬元資產。海關正調查款項去向及來源，不排除更多人被捕。據了解，由於澳門賭場港幣通行，初步相信案中逾億港元現金或用於賭場。

有組織罪案調查科財富調查課財富情報統籌組指揮官黃達騰指出，其中一名司機在今年5月8月7次攜現金出境，共涉8800萬港元，全部報稱前往澳門。另一名司機同一時段共申報10次，共涉7800萬港元，金額目的地主要去澳門，一次往珠海。他指出只有運貨司機可豁免檢疫。對於案中跨境車司機短時間來回港珠澳，海關會與澳門及珠海聯絡，了解司機出香港境後的行動。據知司機沒有進入珠海及澳門境內，加上「回港易」措施，故他們回港後毋須檢疫隔離。