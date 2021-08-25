提防騙案│大埔街坊收「港燈」退款電郵　網民：住新界用中電

有市民近日收到懷疑假冒港燈的退款電郵，要求按登入連結認證，有大埔區議員表示收到街坊反映，指收到有關電郵，電郵附上更香港區徽及電力公司標誌。有網民留言指新界區使用為中電，笑言「一睇到港燈都知有問題」。

港燈早前聲明指從未發出有關電郵，並已就事件向警方報案，呼籲客戶應保持高度警惕。



大埔區議會副主席劉勇威今日（25日）於Facebook專頁指，近日不少大埔街坊反映指收到有關電郵，並指具一定仿真度，呼籲街坊提防騙案。由圖中可見，有關電郵偽冒為退款通知，聲明因早前有帳單計算錯誤，現將款項退回，並要求收件人按下連結認證身份，電郵並附上更區徽及電力公司標誌。有網民留言指新界區電力公司為中電，笑言「一睇到港燈都知有問題」。

有關電郵偽冒為退款通知，聲明因早前有帳單計算錯誤，現將款項退回。（網上圖片）

港燈：帶有惡意連結 已報警

港燈早前澄清近日收到多名客戶查詢，指收到港燈電費退款的可疑電郵，除內容為偽冒之外，電郵內亦帶有惡意連結。港燈指從沒有向客戶發出有關電郵，並已就事件向警方報案，呼籲客戶應保持高度警惕，一旦收到資料不符的虛假電子郵件，切勿開啓郵件內的任何附件或連結，並應盡快刪除相關郵件。如有疑問，可致電港燈客戶中心（電話：2887 3411 / 電郵：cs@hkelectric.com）查詢。