龍鼓灘四人報稱出海游水一死一失蹤　兩女涉協助及非法入境被捕

屯門發生離奇遇溺案。凌晨零時許，當局接獲一名女子報案，指她與一名男子，在龍鼓灘游泳，期間不見男子蹤影，懷疑遇溺失蹤。救援人員分別循海陸兩路趕至現場搜救及調查，初步在上址一艘快艇上發現一名昏迷男子，已無呼吸脈搏，救護員經檢查後證實他已身亡；救援人員另尋獲兩名女子。

據了解，其中一名女子聲稱快艇上昏迷的男子，並非遇溺的男子，懷疑有一名男子仍然失蹤，消防潛水人員及飛行服服隊直升機在場搜索。現場遺下一些個人財物及救生衣等。兩名女子事後均被拘捕，分別涉嫌「非法入境」及「協助或教唆他人非法入境」。



艇上男子被證實死亡。

直升機到達事發現場上空搜索。(張家豪攝)

經調查後，其中一名女子涉嫌「非法入境」被警方拘捕，帶署扣查；另一名女子則不適，由救護車送院治理，抵院時攜有一個名牌手袋，她涉嫌「協助或教唆他人非法入境」被捕，據悉她為報案人。警方正調查事件來龍去脈。



消息稱，事發前，涉事快艇船家載同兩對男女，前往龍鼓灘對出游夜水，期間疑因大風浪發生意外，將艇上的兩男兩女乘客拋落中，惟獨船家仍然在艇上。船家先後將一男兩女救起，但另一男子則失蹤。船家隨即將快艇駕回龍鼓灘岸邊後，即自行離去。涉事快艇長約7米，船身沒有髹上注冊號碼。



據了解，警方到場調查時，發現一名非法入境女子，事後被帶署扣查，毋須送院治理。她與在艇上身亡的男子為同伴；而攜有名牌手袋的女子，則持有本港身份證，她與失蹤男子為同伴。警方正尋找船家下落；至於兩對男女是否相識，仍有待調查。消防救護及飛行服務隊直升機則繼續搜索失蹤男子下落。



此外，一輛消防處細搶救車在抵達現場時，尾輪疑陷入一幅草叢的坑渠內，幸無人受傷。

受傷女子送院時攜有一個名牌手袋。(張家豪攝)

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