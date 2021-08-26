大角咀1揪10兇案　警控2男謀殺明提堂　追緝「勝和大家姐」

被指私吞黑幫賭檔數、被逼1對10車輪戰戰死擂台的綽號「陸穎」被謀殺一案，警方西九龍重案組人員再拘2男一女，其中兩男合共被控一項謀殺罪，案件將於明日（27日）上午在九龍城裁判法院提堂。同案至今共拘捕6名男女，早前其中一名24歲被捕男子被控一項意圖傷人罪，另兩男獲准保釋，至於23歲女子則涉嫌協助罪犯仍被扣留調查。



據了解，案中27歲綽號「陸穎」男死者有和安樂（水房）背景，與另一社團和勝和為伍，並有指他生前協助「和勝和大家姐」打理非法賭檔事宜。該名勝和大家姐在黑道中頗有名氣，為前坐館沙田me的得意女門徒，她活躍西九龍區，操控睹檔及放數不法勾當。有消息指，陸穎被指私吞大家姐100萬元賭檔數而惹殺身之禍。

再拉3男女 ２男控謀殺罪

接手偵辦案件的警方西九龍警區重案組人員早前已拘捕3名涉案男子，至本周二（24日）晚上，重案組人員掌握線索，先在紅磡區拘捕一對男女，男的21歲，有和勝和背景，女的23歲是其女友，她涉嫌協助罪犯被捕及扣查，接著警方在元朗一村屋再拘捕一名28歲和勝和黑幫男子，兩男今日（26日）同被暫控合共一項謀殺罪，明（27日）上午在九龍城裁判法院提堂。

警方就此案早前已拘捕另外3名男子，其中一名24歲男子已被控以一項意圖傷人罪。另外兩名被捕人已獲准保釋候查，分別須於8月下旬及9月上旬向警方報到。警方消息稱，警方正全力追緝案中的和勝和大家姐，及6名涉案在逃男子歸案。

警追緝和勝和大家姐及6名兇徒歸案

該案於今年6月28日下午3時許揭發，警方是接獲廣華醫院報案，指一名男子昏迷被送往醫院，身上傷勢有可疑。警方到場後，發現該名27歲姓陸男子身上有多處瘀痕。陸送院後情況危殆，一直未有好轉，延至本月4日上午11時59分證實不治。

原來事發於今年6月25日，陸獨自一人在大角咀的拳館單位，和勝和人馬得知其行蹤後，一行約10人登門向陸穎討回款項。消息指，其間有人提出在擂台上「自由搏擊隻揪隻」，只要他赤手空拳與10人輪流對打，打贏全部人才可獲放行。輪番打擂台約個多小時後，陸不敵眾人拳腳，被打至昏迷不醒。

翌日上午9時許，閉路電視片段可見，陸由5名男子抬離單位及送至地下，其中3人截的士將事主送往廣華醫院，另外2人未有隨同，並將一箱雜物扔到後樓梯。陸穎被送往醫院後，有人向院方人員報稱前一晚與陸穎在大角咀打拳擊，至上午發現他陷入昏迷，當時有關人員未有起疑心，並安排陸穎入院。

6月28日下午3時許，陸穎情況仍未好轉，性命堪虞，醫生巡房替其檢查時，發現他身體多處有紅腫瘀傷，頭部亦有損傷，認為傷勢可疑，加上他仍未甦醒，於是報案處理。

警方接手調查後，發現案件疑點重重，涉案單位內雖無血迹，但有濃烈消毒藥水味道，並有大量衣服及一把新的牛肉刀，懷疑陸穎曾被人襲擊，遂列作傷人案處理，並展開拘捕行動。其中3名年齡介乎21至34歲的男子已落網，分別涉嫌傷人、襲警及協助罪犯罪名，其中24歲被捕男子已被控以一項意圖傷人罪。至本月4日上午11時59分，陸穎傷重不治，警方將案件改列作謀殺案，西九龍警區重案組正調查案件，並正通緝其餘在逃人士。