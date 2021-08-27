警搗流浮山寮屋毒品倉庫　拘兩男女　檢7200萬元可卡因

警方發現有毒販利用一些偏遠地區的寮屋作為毒品儲存倉庫，毒品調查科根據線報及經過深入調查，昨（26日）在流浮山拘捕一名21歲姓周本地男子及一名29歲姓羅本地女子，涉嫌販毒，同時檢獲約61.2公斤可卡因及少量大麻，約值港幣7200萬元。



毒品調查科（行動）高級督察吳龍交代案情指，昨午4時，探員在天水圍流浮山一間寮屋附近，截查一名可疑男子及一名可疑女子，探員在該名男子手持的一個黑色膠袋內發現10磚約重12公斤的可卡因，於是將該名男子及女子拘捕。其後在其管有的兩間寮屋內，分別發現41磚約重49.2公斤的可卡因，以及少量大麻。行動中，警方總共檢獲約61.2公斤可卡因及少量大麻，市值大約港幣7200萬元。被捕兩人現正被警方扣查，案件仍在調查中，不排除會有更多人士被捕。

警方發現販毒分子利用一些偏遠地區作為毒品儲存倉庫，試圖避過警方調查。警方呼籲，村屋、寮屋的業主或居住在偏遠地區的市民，如發現租客或鄰居使用住所期間出現一些奇怪跡象，如用膠袋或者其他物料將玻璃窗封住，又或者經常有陌生人出入，便要多加留意。如情況有異常，市民可聯絡警方尋求協助，因為毒品儲存倉庫或者製毒場所都會有危險品，有可能對市民的安全及財產構成威脅。

警方強調，販運危險藥物是非常嚴重的罪行。根據《危險藥物條例》，一經定罪後，最高刑罰可被判終身監禁及罰款500萬元。