10學生墮「刷單賺佣」求職騙局　被呃58萬元　警拘5男女

詐騙集團在網上以高回報、高佣金作招徠，招聘「刷單員」或「下單員」，聲稱無任何入職要求，指受僱者在網購平台「刷單」後可獲8%至10%佣金，惟受害人卻要將金錢以轉數快形式轉至騙徒指定的戶口，騙徒得手後便以不同理由拒絕還錢，總共騙取10名學生近58萬元。案中單一最大損失為16.8萬元，該名受害人先後9次刷單，直到積蓄耗盡要向母親借錢，始揭發騙案。

警方於本月25至26日在全港採取行動，拘捕2男3女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，五人均有案底，已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。



警方日前展開「察言行動」，拘捕2男3女，年齡介乎22至53歲。（羅敏妍攝）

東九龍總區重案組總督察莫子威交代案情指，暑假期間不少年青人都會找暑期工搵外快，但騙徒亦會趁此黃金機會向年青人下手「搵快錢」。今年7月9日至22日，有10名學生瀏覽同一個手機應用程式搵工，並不約而同被一個招聘「網上刷單員」的廣告吸引，惜最後沒有賺取人工，反而連墊支的金錢都被騙去。10名受害人分別9女1男，年齡介乎17至21歲，單一損失由890元至16.8萬元不等，總損失接近58萬元。

東九龍總區重案組接手調查後，鎖定一個詐騙集團的成員，並在8月25至26日展開「察言行動」，拘捕2男3女，年齡介乎22至53歲，被捕五人均有案底，報稱無業或在髮型屋工作。行動中，警方檢獲多張銀行卡、手提電話、電話卡及約2000元現金。五名被捕男女已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕

東九龍總區重案組第3B隊高級督察沈灝旻解釋，騙徒在網上平台發放招聘廣告，聲稱招募網購平台的「刷單員」或「下單員」，並以高佣金、高回報、不限時間和地點，以及無任何入職要求作招徠。當受害人感到有興趣，便用電話與騙徒接洽。騙徒會提供大型網購平台鏈結予受害人，要求他們購買商品，並在鏈結內將貨品放入「購物車」。然而騙徒卻會叫受害人以轉數快形式將金錢轉到騙徒指定的戶口，包括不同的虛擬銀行及實體銀行戶口，並聲稱此舉可增加網店的點擊率，從而得到貨價8-10%佣金。

東九龍總區重案組第3隊總督察莫子威（左）及東九龍總區重案組第3B隊高級督察沈灝旻（右）下午交代案情。（羅敏妍攝）

沈灝旻指，騙徒第一次會先叫受害人購買平價商品，完成刷單後，騙徒會在短時間內將本金及佣金退還予受害人。當受害人信以為真，騙徒再要求他們購買貴價商品，惟當受害人付款後，騙徒便會用不同藉口拒絕退款，搾取受害人的金錢。

案中單一最大損失為16.8萬元，該名受害人先後9次刷單。惟騙徒以機件故障，銷售數字未夠高等理由拒絕退錢。最後受害人因輸光積蓄，要向母親借錢，始揭發騙案。

莫子威表示，市民的防騙意識要提高，在網上求職或購物時，要時刻保持高度疑心。他指，本港整體罪案當中，每10宗刑事案，便有3宗與詐騙案有關。以同類求職騙案為例，今年上半年已有357宗，相比去年同期的127宗，大幅上升兩倍。莫子威亦形容案中受害人為入世未深、社會經驗不足的年輕人，長輩應多詢問他們近況，協助拆穿騙局。

警方提醒市民切勿輕信透過網上或電話結交的陌生人，遇到有人以任何理由去索取金錢或利誘他人作出投資，務必要核實對方身份。如果有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。