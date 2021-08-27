太子警察體育遊樂會七旬翁泳池遇溺　留醫15日後不治

撰文：凌逸德
出版：更新：

本月12日下午4時許，太子警察體育遊樂會游泳池，一名73歲姓陳老翁游泳期間遇溺，昏迷被送往廣華醫院搶救。老翁留醫情況一直危殆，惟至今日（27日）下午終證實不治。

遇溺
發表評論...