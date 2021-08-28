旺角區議員辦事處放映港產片《幻愛》　被指違限聚令47人收告票

昨（27日）晚，旺角有區議員辦事處舉行私人電影放映會，播放本土電影《幻愛》，被警方及食環署人員指涉嫌違反「限聚令」，47人被罰款。據在場人士透露，食環署有「線人」混入場內，因有不同人士成功出入，故該處不屬私人地方。活動召集人、油尖旺（旺角南）區議員朱江瑋對事件感到驚訝及遺憾，認為當局對私人



及公眾地方的定義模稜兩可，「咁都要派臥底？」而該齣電影導演周冠威亦獲邀到場分享電影心得，並形容事件「好荒謬」。



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現場為亞皆老街39至41號金山商業大廈「蕭朱辦」，為前油尖旺（旺角北）區議員蕭德健及油尖旺（旺角南）區議員朱江瑋的辦事處，其中蕭德健於今年7月已辭去區議員職務。據了解，昨晚辦事處舉行私人電影放映會，播放本土電影《幻愛》，該片講述思覺失調症康復者的愛情故事，導演周冠威亦應邀到場分享，逾40人參加。

消息稱，播映會於晚上約7時半開始，及至晚上近10時尾聲時，突有警員及食環署人員到場，指在場人士涉嫌違反「限聚令」，引起參加者鼓譟，雙方一度爭持不下，據悉朱江瑋多次強調該處並非公眾地方，放映會亦屬私人性質，但最終眾人仍被罰款。及至周六（28日）凌晨前後，參加者獲發告票後，陸續離開。

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據在場人士引述警員及食環署人員表示，因為有兩名食環署「線人」成功混入放映會內，故該處不屬私人地方。朱江瑋對事件感到驚訝及遺憾，他指已購買有關電影的播映權，事發時辦事處亦已打烊，故當時屬私人地方，「私人聚會都要放蛇？咁都要派臥底？」他亦指聚會只透過朋友之間邀請，不清楚為何當局會得知，然後派人混入，並指當局應釐清私人及公眾地方的定義。朱江瑋表示會諮詢律師意見，研究如何處理集體罰款事宜。

獲邀到場的導演周冠威亦感到「荒謬」，他稱只是到場分享電影心得，不明白為何在私人場合分享愛情電影會發生類似事件。結伴參加放映會的趙小姐及馮小姐，則認為事件不合理，她們指被警員呼喝，「成個香港都好荒謬！睇愛情電影咋喎！無啦啦收告票，感覺好辛苦，好唔舒服！」另一名參加者Joseph則指警員的解釋不清不楚，表明不會繳交罰款，「咁做嘢都得？好搞笑，好荒謬！」

警方表示，昨（27日）晚上約9時45分接獲報案，指旺角亞皆老街39號一單位有多人聚集，懷疑違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）向在場的12男35女發出定額罰款通知書。