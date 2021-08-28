九龍城名校爆校園欺凌案　警拘10歲女童　校方指家長作不實言論

九龍城區名校瑪利諾修院學校（小學部）傳發生校園欺凌事件，10歲小五女生於今年4月遭同齡同學襲擊背部，受害女童的家長向傳媒投訴事件。警方指接獲報案後，於上月18日拘捕一名10歲女童涉嫌襲擊致造成身體傷害。惟事件風波未完，該校在學校網頁發聲明，指有家長針對學校及職員發布未經證實及誹謗的言論，有關言論不實及毫無根據。



瑪利諾修院學校小學部疑發生校園欺凌事件。（資料圖片／歐嘉樂攝）

警方表示，一名50歲男子報案，指其10歲女兒於4月14日在九龍城一學校被一名年約10歲女童襲擊，導致其背部受傷。九龍城警區刑事調查隊第二隊經調查後，於7月18日以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名10歲女童。她已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

教育局則表示，對校園內的歧視、欺凌及暴力行為，一向採取「零容忍」政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為。教育局得悉事件後，已即時與有關學校聯絡，並嚴肅跟進。教育局會繼續與學校緊密聯絡，密切留意事件發展及提供適切的支援，並會按既定機制處理。

至前日（26日），瑪利諾修院學校（小學部）在學校網頁發聲明，指有家長針對學校及職員發布未經證實及誹謗的言論，有關言論不實及毫無根據。對於該家長在未經授權下將老師及她之間的對話錄音，並在社交平台發布，校方批評有關行徑有違道德及違反《個人資料(私隱)條例》。

學校又指，事件有可能為整個學校的利益帶來潛在傷害，校方會嚴謹處理事件，並已就事件通報警方及私隱專員公署，校方亦會保留追究權利，以保障學校、職員的權益。學校於聲明中亦表示，學校致力於提供安全、具啟發性及愉快的學習環境予學生，在處理任何與學生有關的事件時，校方會確保公平公正。