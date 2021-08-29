渡輪機房冒濃煙　320人著救生衣待救　乘客憂沉船﹕心情好焦慮

由馬料水開往東平洲的渡輪冒煙，船上320人平安獲送往東平洲。大批乘客傍晚完成東平洲的行程後，再次乘搭翠華船務的渡輪返回馬料水。不少乘客憶述事件指，事發時船尾冒出大量濃煙，飄出刺鼻的塑膠燒焦味，乘客心情焦慮，但仍保持冷靜，紛紛走向船頭及上層等地方逃避煙嗆，並拉起窗口膠簾通風，亦有熱心乘客取水嘗試撲救，「全部人都係鼓譟，好緊張，唔知架船幾時沉，心情就係好焦慮。」其後眾人陸續穿上救生衣待救。水警輪及消防船其後到場救火，320名乘客及船員先後由水警輪及另一艘渡輪接載離開。事件令原本一小時的船程延長至三小時。



「翠華28」冒出大量濃煙。（乘客鄧小姐提供）

根據乘客提供的影片可見，該艘冒煙的渡輪「翠華28」，全船冒出大量白煙，部分乘客在船頭暫避，亦有船員在船側走動，有水警輪到場協助。有人要求船上乘客「全部坐返低」，並與另一艘途經渡輪的船員溝通，著對方「埋嚟呀埋嚟呀，泊埋去泊埋去，就泊嚟呢度」，以便接走部分乘客。

有乘客亦拍攝到渡輪疑船底機房冒煙，熱力將船艙地板燒至起泡及熏黑，有白煙從地板滲出。乘客取出紅色救生衣及穿上，氣氛不算緊張。後來有水警輪駛至，水警將滅火筒及水喉送至渡輪上協助救火，有乘客無奈笑稱﹕「我咁大個仔，都未試過坐船坐到要水警救。」，亦有人埋怨船員未有協助救火，而且沒有交代事件。

乘客鄧小姐透露，今日她前往東平洲遊玩，上午9時在馬料水碼頭準備上船，惟乘客數量太多，一艘船無法全部接載，故她連同另一批乘客由另一艘船接送。餘下10多分鐘船程時，她發現首先出發的渡輪停在船中央，並冒出大量濃煙。當時船上有很多家庭，包括小童，大部分人已穿上救生衣，「所有乘客唔混亂，唔驚慌，當時我都好擔心，如果一驚慌可能會更多嘅危險。」。她又指，由於船尾起火，乘客大多走向船頭暫避，故船上重量傾向一側，令船身微微傾側。她乘搭的船隻由於已八成滿，只能接走十餘人。她指事件有驚無險，幸大家皆平安。

身在冒煙渡輪的乘客亦猶有餘悸。蘇太與兒子偕友人合共四個家庭、一行11人乘渡輪到東平洲度假日，當駛約4分之3船程時，即約上午10時，有船員突稱船尾燒皮帶及出煙，船速開始減慢，十多分鐘後船隻完全失去動力，更有濃煙由船尾湧上上層。其後有水警輪到場接走船上小童，再有翠華船務安排的渡輪將其餘百多人接送離開。其兒子形容濃煙「好似燒塑膠嘅味道，好臭」，部分乘客顯得恐慌。

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同行的黃小姐指，當時濃煙充斥整個下層船艙，部分乘客走上上層暫避，「大煙到就咳，戴住口罩好辛苦，一定要上樓上」，她亦留意到有數名熱心乘客在下層取水協助撲救，但濃煙不減反增，更攻向整艘船，「好似有啲霧係睇唔到嘢」，乘客捲起遮蓋窗口的膠簾散煙。她指「全部人都係鼓譟，好緊張，唔知架船幾時沉，心情就係好焦慮。」

另一乘客周太批評事發時沒有船員向乘客交代事件，僅細聲安撫部分乘客。她認為冒煙可大可小，質疑為何船員不要求乘客穿救生衣，直至事發後半小時，乘客才有危機意識，自發穿上救生衣，認為船員不負責任。