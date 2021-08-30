YouTuber Rock哥涉街頭禁錮23歲孌童男　拍片質問逼跪地　警拘3人

警方拘捕2男涉非法禁錮及1男涉嫌藏有兒童色情物品，事件涉及一段YouTube及連登討論區廣泛流傳的影片。據了解，該名YouTuber暱稱「Rock哥」的男子，他於片中指接獲一名13歲男觀眾的求助，對方稱有可疑男子傳來下體照片及性騷擾。Rock哥其後扮演男事主，相約對方在九龍城見面，並偕同伴包圍一名23歲青年。他們質問青年為何出現，對方承認「搞Gay」及對象是13歲男童，兩人更命令青年在行人路上跪下。青年事後叩頭致歉，並承認曾與5名男性有聯繫，更曾向一名男童支付100元費用。

據悉，警方拘捕Rock哥及男助理涉嫌非法禁錮，而片中青年涉嫌藏有兒童色情物品。警方稍後會交代案情。



據了解，被捕的YouTuber「Rock哥」早前接獲一名13歲男童求助，指可疑男子相約他進行不雅行為。Rock哥遂假冒男童身份，相約對方於7月11日傍晚6時許，在九龍城東寶庭道一間餐廳門外見面。事發當日，Rock哥聯同男助理及另外三人拍攝影片，並在上址行人路包圍青年。

影片可見，Rock哥質問青年「嚟做咩架今日」，對方起初聲稱是「等朋友，小學同學」，被對方質問後，始承認約了一名13歲男童見面及進行不雅行為。Rock哥之後要求青年跪地，青年依言照辦，更叩頭道歉，希望不要報警處理。Rock哥連番追問青年曾網上接觸多少男性及曾約過多少人外出，青年皆有回答。後來Rock哥搶去青年的手機及翻查手機內容，亦揭發青年曾對一名男童作猥褻行為後，支付了100元的費用。據悉，青年曾要求離開被拒，更遭Rock哥等人押至賈炳達道公園，被逼寫下一張悔過書及拍下照片。

上述的影片於YouTube及連登討論區廣泛流傳，YouTube的觀看次數更高達40萬次。警方知悉後展開調查，並拘捕三名男子。