YouTuber Rock哥涉街頭禁錮23歲孌童男　拍片質問逼跪地　警拘3男

警方拘捕2男涉非法禁錮及1男涉嫌藏有兒童色情物品，事件涉及一段YouTube及連登討論區廣泛流傳的影片。據了解，該名暱稱「Rock哥」的YouTuber，於影片中指接獲一名13歲男觀眾的求助，稱有可疑男子向他索取下體照片及性騷擾。Rock哥其後「放蛇」扮演男事主，相約對方在九龍城見面，並偕4名同伴包圍一名23歲青年。他們指控青年向未成年男童索取不雅照片及誘使作猥褻行為，命令他在行人路上跪下，更取去其手機，在未經同意下翻閱及讀出手機內容。

據悉，警方主動作出調查，拘捕Rock哥及其男助理涉嫌非法禁錮，而片中青年涉嫌藏有兒童色情物品。



據了解，被捕的YouTuber「Rock哥」早前接獲一名13歲男童求助，指可疑男子索取不雅照片及誘使作猥褻行為。Rock哥遂假冒男童身份，相約對方於7月11日傍晚6時許，在九龍城東寶庭道一間餐廳門外見面。事發當日，Rock哥聯同男助理及另外三人拍攝影片，並在上址行人路包圍青年，指控他曾經透過社交平台向未成年男童索取不雅照片，並誘使其做出一些猥褻行為。

影片於8月23日上傳至YouTube，歷時約12分鐘。片中可見，Rock哥質問青年「嚟做咩架今日」，對方起初聲稱是「等朋友，小學同學」，其後承認「搞Gay」，並約了一名13歲男童見面及進行猥褻行為。Rock哥等人之後要求青年跪地，青年依言照辦，更叩頭道歉，希望不要報警處理。Rock哥連番追問青年曾網上接觸多少男性及曾約過多少人外出，青年皆有回答。後來Rock哥搶去青年的手機，在未經同意下檢閱手機，及當眾大聲讀出相關內容，並揭發青年疑曾對一名男童作猥褻行為後，支付了100元的費用。

據悉，青年其後要求離開被拒，遭Rock哥等人押至賈炳達道公園，被要求交出佢家人的個人資料，並被逼寫下一張悔過書及拍下照片。片尾中Rock哥曾致電予一名女子，懷疑是青年的母親，並追問青年的近況。

上述的影片於YouTube及連登討論區廣泛流傳，YouTube的觀看次數更高達40萬次。九龍城警區重案組第一隊知悉後展開調查，調查方向分別為「向未成年男童索取不雅照片」及 「非法禁錮」。在翻查大量網上記錄後，警方成功鎖定片段中相關人士身份，並於8月26日至28日期間，分別於西環、粉嶺、黃大仙區拘捕三名男子，年齡介乎23至25歲。其中一名男子涉嫌「藏有兒童色情物品」，而另外兩名男子則涉嫌「非法禁錮」。案件仍在調查當中，不排除有更多人士被捕。