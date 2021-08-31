尖沙咀廚房女工被燒傷面部　送院治理

撰文：黃偉民 廖文謙
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今日（31日）上午９時許，尖沙咀緬甸臺3-5號地下一間食肆，一名廚房燒味部女工工作期間，疑被火燒傷其面及頸部。救護員接報到場，為傷者的面部敷上面膜，再送往醫院治理，消防員則在場調查意外原因。

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