8.31兩周年｜網媒記者與警爭執遭警告　涉公眾地方行為不檢被捕

今日（31日）為反修例風波引發的8.31太子站事件兩周年。自去年6月30日《港區國安法》實施後，示威活動減少，但去年8月31日一周年時，旺角街頭仍爆發衝突，更有孕婦於混亂中倒地，故警方今日未有掉以輕心，在太子站出口派駐警力，以便應對突發事故。下午2時許，記者到太子站B1出口外視察，發現已有穿著戰術背心的機動部隊人員巡邏戒備，並截查途經的黑衣市民。

晚上警方繼續布防，其間一名網媒《蛋蛋俱樂部》的記者與警員發生爭執，並曾以粗言指罵警員。現場警員開咪稱在多次警告無果後，以涉嫌公眾地方行為不檢將該記者拘捕。



下午5時許，現場所見，旺角警署及彌敦道均有警方豬籠車布防，同時有機動部隊人員在太子站、旺角警署一帶穿梭巡邏及戒備。而旺角警署內亦有廣播，呼籲在疫情期間勿違反限聚令，現場暫時未見有市民聚集。

晚上7時許，警方於太子站外拉起橙帶，劃出採訪區，有約20名傳媒獲進入採訪區工作，但未見有市民在太子站外逗留。有手持白花的黑衣市民走至太子站附近時，已被巡邏及戒備的警員截停搜查，並呼籲他們離開。

至晚上9時許，網媒《蛋蛋俱樂部》一名男記者在太子站內進行直播，之後經B1出口離開，當他行經站在在太子站外戒備的警員時，有其他人士被警員問﹕「有咩幫到你呀先生？」該名網媒聞言後，追問警員為何不可以站在行人路上及有關行為是否違反國安法，警員解釋因為對方站在路中心，「我見佢（市民）企向度，問下佢有冇嘢要幫手啫。」

該名網媒未有離開，警員遂開咪提醒他正站在行人路，要求他返回採訪區，該網媒解釋「等緊燈」。後來，警方開咪警告他返回採訪區，他突然以粗言指罵警員及著警方拘捕佢。警方指他行為觸犯公眾對方行為不檢，並多次作出警告。後來交通燈轉為綠燈，但該名網媒未有離開。最終現場警員稱以涉嫌公眾地方行為不檢將他拘捕。

另外，8.31兩周年前夕，2019年在網媒《米報》擔任記者、其後當選灣仔區議員的梁柏堅昨（30日）晚在facebook專頁上發文指，8月初收到一封刀片恐嚇信，信件內文寫上「831收聲保全家平安」字眼，更附有一塊刀片。他指未有就事件報警，但早前已向記協主席陳朗昇報備。《香港01》嘗試聯絡梁柏堅了解情況，暫未獲回覆。

▼▼8.31一周年旺角衝突情況▼▼