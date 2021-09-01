消費券未過數 旺角秘書處迫滿長者查詢　鬧爆政府：真係好失望

消費券未刺激消費，已嚴重刺激部份長者的心臟！政府今日(1日)向7月18日或之後完成電子登記，又或在登記期內遞交「書面表格」的合資格市民發放第一期2,000港元消費券，大批長者今天發現未能領取消費券，由早上開始，數百名湧往旺角始創中心的消費券秘書處查問，職員一時拒絕放行，一時聲稱要派籌查詢，長者群情洶湧，鬧爆政府「真係好失望」。



旺角消費卷秘書處今天大批長者趕來查詢。（馮國良攝）

一名婆婆對《香港01》記者表示，日前填了表格交回郵政局，今晨拍八達卡卻發現未過數，致電消費券秘書處查詢，結果四次均是電話留言：「左㩒右㩒，㩒到阿媽都唔認得」，她稱打爆電話都無用，專誠走來查詢。

一名婆婆出示致電四次秘書處查詢的電話紀錄。（馮國良攝）

66歲鄭先生居住葵芳區，他稱今晨到便利店拍卡發現收不到錢，問社工後才知消費券秘書處負責，連忙走來追問，結果換來一場折騰，沒有實質成果。長者蘇先生表示，從元朗趕來查問，但沒人解答其問題：「真係好失望，老遠走出嚟」。另一長者批評政府擾民：「點會咁多甩漏？」認為政府應該體諒長者，直接把5000元消費卷金額儲入長者銀行戶口，避免出錯。

礙於現場一度鼓譟，驚動警方到場維持秩序，秘書處職員向長者派發籌號跟進個案，部份長者輪不到籌號，情緒更見激動，留在秘書處不肯離去，有職員不斷安撫長者：「政府唔會走你數！」