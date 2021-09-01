未能領消費券　大批長者塞爆秘書處　關門前1小時仍有過百人鼓譟

政府今日向81萬名在7月18日或之後完成電子登記，或以書面遞交申請的市民，發放2千元電子消費券。大批長者疑因填漏資料，或登記失敗，至今天才發現未能領取消費券，紛紛湧往旺角始創中心的消費券秘書處查詢，塞爆現場，直到秘書處關閉前1小時，仍有過百人到來查詢，現場混亂，部份人更不滿鼓譟。職員表示今日服務已不勝負荷，須暫停服務。



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至今日（1日）傍晚5時，仍有過百人在太子的消費券秘書處輪候，場面混亂，有人不滿安排，鼓譟大罵，現場有保安員維持秩序。由於現場塞爆求助市民，十分擠迫，空氣局促，救護員曾一度帶擔架床到場，相信是接獲市民報稱不適求助，但最終未見有人由擔架床送院。

羅先生兩夫婦擔心不能領取消費劵。（余睿菁攝）

有長者表示，今早已開始到來排隊查詢消費劵事宜，期間一度離開，至下午再度折返，惟秘書處職員表示今日服務已暫停，並在電子取籌機上張貼告示指，今日籌號已派發完畢，籲在場人士明日再取籌處理查詢。

市民張先生表示，今日到秘書處查詢，一共等了3小時，他透露早前曾收到SMS短訊指填漏資料，今日查詢後須重新再填表格，感覺「麻煩」，不滿政府安排，大罵「點解唔安排銀行過戶？」。

張先生批評政府安排「麻煩」。（余睿菁攝）

另一位長者程先生表示，7月中曾到郵局遞表申請，其後曾接獲訊息通知，指未能處理登記，惟他不熟稔使用電話，直至今日收不到款項，才知登記失敗。又有長者擔心不能領取款項，「驚收唔到錢」到來查詢。直至晚上6時，秘書處關閉，人群始消散。