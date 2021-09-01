性侵案導師曾任兒童院舍、教會帶領團契　警：10年內接觸大量男生

一名49歲姓蔡補習社英文男導師，涉嫌向其18歲男學生以傾訴心事為名，三度相約上酒店房飲酒，向男學生落藥後侵犯其私處及拍照。男疑犯被捕後警方檢查其電腦硬碟，再發現有另外6名受害人，全部都是疑犯的前學生。

警方發現男疑犯於2014年起曾於兒童及青少年院舍任職導師，據悉他亦曾於教會任義務導師帶領青少年團契。警方相信他過去10年內接觸大量男學生，並有其他受害人，呼籲如有受害人曾與疑犯於酒店及其住所單獨聚會與警方聯絡。



疑犯涉嫌於灣仔軒尼詩道一間酒店房間內落藥性侵男學生。（陳浩然攝）

灣仔警區重案組第一隊主管黃長俊交代案情時指，警方檢驗被捕男子的平板電腦，發現近600張包括案中受害人及其他男子的裸照和被性侵照片；另外又於疑犯單位一個電腦硬碟，發現約3萬個影片及照片檔案，從中發現另外6名受害人，均為被捕人前學生，案發時年齡最小為18歲。而從相片可見該批受害人當時均無意識，相信是被疑犯以相同手法餵食安眠藥後，於昏迷期間遭侵犯。

黃長俊表示警方經調查發現，疑犯於去年7月至今年8月初，總共8次與該6名受害人，於其位於馬灣的住所或位於中環、灣仔及尖沙咀的酒店房間，以相同手法相約受害人單獨飲酒談天，向受害人提供同樣以保肝丸膠囊包裝的安眠藥，乘機侵犯其私處及拍照。

曾任院舍、教會導師接觸大量男學生

黃長俊表示，披捕男子於2014年曾於一間兒童及青少年院舍任職導師，亦於一間位於深水埗的教會任職義務導師，有極大機會與不同青年男學生接觸。消息指，男子曾於教會負責帶領青少年團契，6名受害人均分別於2014年至2019年，在有關院舍及教會認識被捕人。

警方表示，由於疑犯過去10年內接觸大量男學生，相信有其他受害人，呼籲如有其他男事主曾與疑犯於酒店及其住所單獨聚會，請致電36607544及36607543與灣仔警區重案組聯絡。