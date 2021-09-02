扮空置屋戶主挪佔業權呃逾6千萬　12人被捕包括大律師蕭震然夫婦

警方商業罪案調查科偵破一宗串謀詐騙案，12人涉嫌佯稱為空置單位戶主，挪佔業權後透過抵押申請貸款或出售，騙取6000多萬元，涉案8單位包括一個市建局重建計劃單位。據了解，被捕人包括執業大律師蕭震然與妻子，及執業律師衛珮璇。

警方指去年底接獲巿建局轉介，懷疑有騙徒以非法手段將一名已離世多年業主物業據為己有，向市建局出售謀利。商罪科經調查及情報分析，發現最少共8個物業的業權被人以類似手法非法挪佔，涉款金額達6270萬元。



警方商業罪案調查科交代案情。（陳浩然攝）

訛騙案調查組總督察陳日淮表示，商罪科去年底接到巿區重建局轉介，關於一個位於土瓜灣舊區的物業，於2018年6月開始被納入參與重建計劃，唯巿建局一直無法聯絡業主處理收購事宜。直至去年9月有人突然自稱受新業主委託，聯絡巿建局洽談收購事宜。惟經巿建局查證後，發現單位原業主早於1999年己去世，而該物業卻於21年後被出售，巿建局懷疑相關樓宇交易真確性，於是將案件轉介商罪科跟進。

警方調查期間檢閱相關文件發現有其他物業交易有可疑，於是展開情報分析，發現另外7個包括位於土瓜灣及北角，樓齡介乎44至84年的物業，於去年5月至今年3月期間在未獲原業主授權下，被人非法挪用作貸款抵押，甚至轉售予其他買家，當中涉及龐大嘅犯罪團伙。陳日淮指，其中數個物業的業主已過世10年以上，或移居外地多年。

陳日淮指個別犯罪團伙成員以自己專業知識，以有關手法侵吞相關物業。（陳浩然攝）

針對樓齡偏高 長期無人打理單位

警方發現團伙針對樓齡偏高，無任何按揭貸款，及長期無人打理空置單位。由於犯罪團伙手中並無持有任何樓契正本，他們會先串通個別律師樓律師、師爺及財務公司職員，用虛假身分證明辦理「遺失樓契宣誓聲明」，再到財務公司申請貸款，款項由100萬至950萬元不等。其後犯罪團伙會利用成員的網絡出售物業，並向買家訛稱物業為銀主盤，不可以申請按揭。當買家向律師樓支付買賣款項後，律師樓會按團伙指示，先將款項償還財務公司貸款，其餘會轉入成員戶口並以現金方式提走。個別犯罪團伙成員以自己專業知識，以有關手法侵吞相關物業。

警方於昨日（1日）在全港多區進行拘捕及搜查行動，共拘捕8名本地男子及4名本地女子涉嫌串謀詐騙，年齡介乎30至64歲，當中包括主腦及骨幹成員。行動中警方亦搜查多個地點，並檢獲大量涉案物業的買賣文件、貸款申請文件、銀行文件、多部電話及電腦。警方調查及行動仍會繼續，不排除將來有更多人被捕。

據了解，被捕人包括執業大律師蕭震然與妻子，蕭震然昨日被押返辦公室搜證。（資料圖片）

蕭震然曾加入民建聯 出選區議會落敗

翻查資料，被捕大律師蕭震然於澳門出生，為一名執業大律師，他曾加入民建聯，出任過青年民建聯副主席，並於2015年出選沙田烏溪沙區議會選區惟落敗，有傳蕭現已退出民建聯。前年反修例運動中，蕭與近100名包括法律界人士成立名為「香港熊貓大狀」的義務律師團，他當時接受傳媒訪問時表示，成立律師團目的是希望為運動受害人提供義務法律援助。另外被捕人包括蕭震然的妻子，據了解她涉嫌於其中一涉案單位交易有關。

商業罪案調查科督察魏家傲呼籲，買家進行任何樓宇交易前，應委託信譽良好的律師樓核實相關人士身分，又提醒市民購買物業應盡量實地查察物業及進行樓價評估，及參與附近單位近期成交價，如遇單位低於市價出售應格外留神。市民如持有空置物業，應定期上門檢查單位狀況。

魏家傲又指業主可訂閲土地註冊處「物業把關易」服務，每當有涉及其物業的文書交付到土地註冊處註冊，業主就會收到電郵提示，市民從而可得知有關文書相關資料，包括文書日期、性質、文書交付註冊的日期及註冊摘要編號。方便業主及時追蹤和核實物業的最新變動。服務詳情可參閱土地註冊處網頁或致電客戶服務熱線3105 0000查詢。