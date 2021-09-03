搭的士扮搵朋友　30歲女乘客持刀箍頸搶的士司機財物　涉行劫被捕

獨行女賊持刀箍頸行劫的士司機被捕。昨（2日）一名的士司機清晨5時載著一名女乘客由尖沙咀駛往沙田，豈知抵達目的地後，卻遭女乘客持刀從後箍頸，劫去500元現金及一部手提電話。警方經調查後，昨晚以涉嫌行劫罪拘捕涉案女子。



沙田警區刑事調查隊第五隊案件主管林雅思督察交代案情指，昨（2日）凌晨一名的士司機報案指被人持刀搶劫。疑犯上了受害人的的士後，以找朋友為理由，要求司機前往尖沙咀並原地等候，其後再指示司機返回沙田。當的士到達目的地後，疑犯突然手持30厘米利刀從後箍頸，劫去司機500元現金及一部手提電話，總值約1800元。

沙田警區刑事調查隊第五隊接手跟進，經過調查及分析，鎖定一名女子。警員昨晚進行埋伏，最終於晚上7時38分在沙田顯耀邨拘捕一名30歲女子，她報稱無業，居住在沙田區。警方其後在案發地點附近，搜獲一把疑犯案發時使用的約30厘米長的刀。被捕女子被扣留調查，將會被落案起訴一項行劫罪。據了解，疑犯聲稱冇錢犯案。

警方強調，搶劫罪是一項非常嚴重的罪行，一經定罪最高可被判處終身監禁，切勿以身試法。警方亦提醒巿民，如果不幸遇到罪案時，應保持冷靜，盡量記下匪徒的外表及特徵，以及其逃走路線，在安全的情況下盡早報警求助。的士司機亦應安裝行車紀錄器以防止罪案發生。