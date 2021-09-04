旺角帝京酒店走廊六旬婦昏迷　送院搶救後不治

撰文：陳浠文 黃偉民
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旺角帝京酒店有人昏迷猝死。今（4日）早上9時許，60歲黃姓婦人在酒店走廊間昏迷不醒，由朋友發現報案。救護人員接報到場，將事主送往至廣華醫院搶救，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定。

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