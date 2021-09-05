青衣船塢拍戲　《掃毒3》飛車指導陳偉強被道具車壓傷　一度命危

曾擔任電影《戰狼II》及《殺破狼II》的著名「飛車指導」陳偉強（56歲），今（5日）凌晨2時許，在青衣西草灣路香港聯合船塢拍攝電影《掃毒3》，製作一場車禍特技，動用四部道具車，其間一部道具車突然翻側，陳偉強走避不及被壓傷，由救護車送院治理。他留醫深切治療部一度危殆，幸其後情況好轉，傷勢轉為嚴重。



據了解，意外後工作人員連忙移走工具車救人，陳偉強當時雖無表面傷痕，但全身疼痛，於是召來救護車將他送院檢查。警方及勞工處事後到場調查，並把涉事道具車拖走，而該部道具車並無引擎裝置。

一名男子於電影拍攝期間被道具七人車撞倒，涉事的道具七人由由拖車拖走。（陳永武攝）

警方指，今晨2 時19分接獲上址工作人員報案，指一名56歲姓陳男子被車撞傷。人員接報到場，將該名男子清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。警方初步調查後相信，上址拍攝電影期間，事主在佈置場地時，意外被一輛道具車壓傷，事件列工業意外有人意外受傷。

一名男子於電影拍攝期間被道具七人車撞倒，其後清醒送院治理。（陳永武攝）

《香港01》曾致電陳偉強查詢，一名女子接聽，對方沒表明是陳偉強甚麼人，但承認陳偉強拍戲發生意外，現時在深切治療部留醫，她說：「佢覺得好攰」，至於其他則不便透露。

《掃毒3天大地大》今日（13/8）舉行開鏡儀式。（葉志明 攝）

入行30多年 擅長拍飛車場面

陳偉強是本港飛車特技大師，入行30多年，資深電影人，做過不同範疇包括劇務、製片、道具、統籌、導演及編劇，但他最擅長拍攝飛車場面，擔任過多部電影的飛車指導，包括《P風暴》、《戰狼II》及《殺破狼II》等。