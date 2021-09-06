巴士錢箱賊｜兩男Fb搵工做錢箱收集員　花叢拎鑰匙後盜錢箱被捕

九巴3日內發生兩宗錢箱失竊案，兩名男子凌晨時份分別獨行犯案，偷走停泊在巴士站內巴士錢箱內有的現金內膽，最終同告失手被捕。警方經調查後，初步相信兩名涉案男子均於網上兼職網站，被招攬成為錢箱收集員，其後，有人向該兩名男子提供工具及巴士停泊地點資料，並指示該兩名男子盜去巴士錢箱，並相約及後時間交收。

據悉，今日被捕的男子報稱於facebook上獲得該份工作，案發當日他按指示在荔枝角一個花叢中取出鑰匙後，再到不同巴士站收集錢箱。警方提醒市民於網上求職的時候，要清楚了解工作的性質及內容。



警方分別於前日（4日）及今日（6日）凌晨接報，指懷疑有人盜取巴士錢箱。人員經深入調查後，當場拘捕兩名分別32歲及29歲本地男子，涉嫌車內盜竊，並成功起回相關失物及犯案的工具。初步調查顯示，該兩名男子分別於元朗朗屏邨一巴士站，以及屯門兆康路一巴士站和八鄉東匯路一巴士站，在停泊的巴士內盜去錢箱內有現金的內膽。兩宗案件分別涉及9架和12架巴士，涉及的金額仍在點算中。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。

根據深入調查，初步相信兩名涉案男子均於網上兼職網站，被招攬成為錢箱收集員。其後，有人向該兩名男子提供工具及巴士停泊地點資料，並指示該兩名男子盜去巴士錢箱，並相約在及後時間交收。

據了解，其中一名被捕的29歲男子，向警方報稱於facebook上獲得該份兼職工作，內容是從巴士上收集錢箱。案發當日，他在荔枝角一個花叢中取得一串鑰匙後，先到兆康站附近兆康苑巴士總站盜竊8輛巴士錢箱，其後再往錦上路站公共運輸交匯處巴士落手，企圖盜竊4輛巴士錢箱，但被九巴職員發現。警方到場後在男子的貨車內發現12個錢箱的內膽，於是將他拘捕。

警方呼籲市民於網上求職的時候，要清楚了解工作的性質及內容。如果覺得可疑，應該先行求證及向警方舉報，提防誤墮法網。