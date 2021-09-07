不滿暴動案判詞　涉電話及傳真滋擾3法官　57歲男子被捕

區域法院數名法官的辧公室自去年10月至今年7月，持續收到大量透過電話及傳真索取文件的滋擾，港島總區重案組接手調查後，疑有人因不滿法官對暴動及非法集結等案件判詞而犯案，昨日（6日）拘捕一名男子，涉嫌干犯藐視法庭及電話滋擾罪。



疑犯有電話滋擾前科

被捕男子57歲姓陸，具大學學歷，曾從事補習社工作，現報稱無業。疑犯之前未有干犯滋擾法官或司法人員的記錄，但曾因與其他人爭執，涉及同類電話滋擾的案底。消息稱，今次案件牽涉3位法官被滋擾，但疑犯並非針對國安法法官，他透過電話致電不同政府部門、銀行及財務公司等，要求收到傳真資料，其間提供法官寫字樓電話以收傳真資料。案中疑犯進行電話滋擾的程度，可能連續數天不停致電，每次打數百個電話。

港島總區刑事部署理警司謝子坤今（7日）午在記者會講述案件，指由去年年底開始，反修例事件期間的暴動與非法集結等案件陸續在法庭審理。警方收到法庭的報案，由2020年10月至2021年7月期間，有數名區域法院法官的辦公室收到大量及持續的電話滋擾。案件其後交由港島總區重案組接手調查。

警方調查發現有人不滿法官對有關案件的判詞，於是利用不同的手提電話連續多次致電多間政府及私人機構的熱線，要求索取文件，並按熱線的語音系統要求輸入目標法官的辦公室電話號碼，以接收傳真文件，從而達致滋擾法官的目的。

經深入調查及分析後，警方鎖定一名目標疑犯，並於昨日展開拘捕行動，在觀塘一工業大厦內拘捕涉案的一名57歲中國籍男子。行動中警方在被捕男子身上檢獲犯案時所使用的手提電話、多張電話卡，以及用作犯罪記錄有關法官資料的備忘錄。

疑人涉嫌以電話及傳真方式滋擾法官，干犯藐視法庭及電話滋擾罪，正被扣留調查。警方稱行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。警方又提醒市民，由2020年10月30日，原訟法庭已發出臨時禁制令，禁止任何人進行針對司法人員及其家屬的「起底」活動，同時亦禁制任何人恐嚇、騷擾、威脅或煩擾任何司法人員及他們的家屬。任何人違反以上禁令，有機會干犯藐視法庭罪，而電話滋擾亦是刑事罪行，干犯者可被判處即時監禁及罰款。