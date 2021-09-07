葵涌電話亭現可疑物　以電線駁電路板　警引爆證實為便攜式充電器

葵涌打磚坪街發現可疑物品，警方封路調查。事發於今日（7日）下午3時許，警方接獲一名途人報案，指在一個電話亭內發現兩個手掌大、約7乘10厘米的包裹，上面接駁了電線，更傳出可疑聲響，擔心有危險，遂報警求助。警方接報到場初步檢查，發現包裹外有一個電路板，設有一條電線接駁至包裹。人員立即封鎖附近的路段，並疏散約100人至安全位置，消防處亦派員到場戒備。



爆炸品處理課人員奉召到場，出動拆彈機械人引爆電話亭內可疑物品，下午5時半，電話亭傳出一聲巨響，冒出白煙，身穿保護衣的炸彈專家走近檢查，確定沒有即時危險。下午6時，警方解封部分路段，有探員在電話亭內調查，並掃模蒐證，經初步調查，相信該可疑物品為被拆開的便攜式充電器。事件列作發現可疑物品，交由葵青警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。



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運輸署表示，因發現可疑物件，和宜合道(來回方向)近打磚坪街的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛。至傍晚6時05分，運輸署指較早前因發現可疑物件而封閉的和宜合道(往青山公路-葵涌段方向)近打磚坪街的全線現已解封；和宜合道(往昌榮路方向)近打磚坪街的全線仍然封閉。受影響巴士路線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。晚上7時16分，早前封閉路現場已全部解封。