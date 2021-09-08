天眼直擊｜屯門易服賊貌似「如花」企圖爆竊　警拘一59歲男街坊

屯門兆麟苑一單位門外的閉路電視，昨（7日）凌晨時份拍到一名易服賊企圖爆竊過程，竊匪疑為了易於上樓無所不用其極，男扮女裝成功瞞騙保安混上樓，卻不察有閉路電視，留下「令人噴飯」的片段。警方接報經調查後鎖定涉案疑人，今日（8日)以遊蕩罪名拘捕一名居於同一屋苑的男街坊。



網上流傳全長21秒的案發片段，拍攝時間為昨凌晨1時許，地點是兆麟苑貴麟閣2樓走廊。片中所見賊人頭戴及肩長髮，貼身黑褲及短衫，塗抹口紅及胭脂，走向一單位。驟眼看去她如女住客回家一樣，但在高清鏡頭面前，卻暴露其男兒本色，只見他手瓜起腱，眉粗唇厚，如電影中的經典角色「如花」。

片段的最後一段，見到易服賊輕輕拉開沒上鎖的鐵閘，並推開木門探看屋內動靜。片段今日在網上引起熱議，網民除關心家居竊案外，亦有網民留言︰「佢係唔係啱啱睇完《先生貴姓》」，懷疑易服男剛看完深宵重播電視劇後出動。

易服賊假扮女住客混上樓爆。（網上截圖）

據知當時涉事單位男戶主，正在家中看電視，他聽到門外有異聲，隨即打開木門查看，赫見一名陌生男子於門外徘徊，並用手拉動鐵閘。其間疑人見被發現事敗，立即逃去。男戶主其後與鄰居訴說事件，並翻看鄰居門外的閉路電視揭發案件，致電報警。

屯門警區接報派員到場調查，從閉路電視片段得知易服賊的犯案過程，相信他為了易於上樓而男扮女裝，假扮成普通女住客上樓，且不排除他曾經踩線，鎖定目標單位而伺機爆竊。

至今日（8日）下午，警方以遊蕩罪拘捕一名59歲姓陳本地男子。消息稱，被捕男子是同屋苑居民，疑因利成便向街坊埋手犯案。警方正繼續調查案件。根據第200章《刑事罪行條例》第160(1)條，任何人在公眾地方或建築物的共用部分遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行，即屬犯罪，可處罰款10,000元和監禁6個月。