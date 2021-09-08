網上找獵物　以1,000元誘7女童上門性交拍片　失婚男髮型師落網

一名男髮型師疑透過網上社交平台認識不同的未成年女童，以金錢利誘她們作出性行為，並管有至少40段兒童色情影片，當中最少7名女童受害，最細女童更只有10歲。警方根據情報並經調查後，鎖定目標疑人，於昨（7日）晚上在旺角以涉嫌向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作及管有兒童色情物品罪名，拘捕涉案髮型師。



被捕38歲髮型師，為中國籍男子，消息指他曾結婚，但已經離婚。旺角警區重案組高級督察陳浩軒今傍晚在記者會講述案件，指警方早前留意到網上有人下載兒童色情相片及影片，經情報搜集及分析調查後，鎖定一名男子涉管有相關色情物品。

警方檢40段兒童色情片 受害女童最細10歲

警方於昨晚採取行動，掩至目標男子在旺角的住所，以涉嫌向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作及管有兒童色情物品，將他拘捕。行動中警方亦檢獲其手提電話及電腦，經初步檢驗，發現內裏儲存40段兒童色情影片，當中除有涉及女童的色情影片，亦有影片涉及不同女童向被捕人作出性行為，警方相信涉案大部份女童的年齡不足16歲。

根據警方調查，被捕男子透過網上交友平台認識這些女童，並以金錢利誘她們作出相關性行為。消息稱，初步案中有最少7名受害女童，年紀最細只有10歲，她們被人以每次約1,000元的金錢利誘進行性行為，其間亦被拍下影片，涉及的拍攝鏡頭並非隱蔽，每次交易均在疑犯的寓所進行。案件調查仍然繼續，警方稍後將進一步檢驗所檢取的電腦和電話，呼籲其他受害人或有涉案資料的市民，聯絡警方。