南豐新邨出現可疑「踩線」符號　居民報警　物管加強巡查

單位外留有神秘符號，疑是竊賊「踩線」行為，近年在公共屋邨時有所聞。港島鰂魚涌老牌藍籌屋苑南豐新邨，近日有多名街坊發現，單位門口門鈴位置出現一個不顯眼的神秘符號，居民擔心被賊人盯上，成為目標爆竊單位，報警求助。



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前東區區議員魏志豪今日（8日）於Facebook上張貼帖文指，近日從一些地區通訊群組收到消息，指南豐新邨多座的住戶門口，門鈴位置被刻劃上不明符號。疑似為爆竊案中，賊人預先到目標單位「踩線」的慣常做法。街坊已報警求助備案。

圖片所示，符號大多為一個剔號，疑似用墨水筆畫上，大多隱藏在門鈴右下角，十分不顯眼，若不細心看，未必能留意到。魏志豪指，不知道始作俑者是惡作劇還是另有目的。他提醒街坊出入時應提高警覺，留意有否陌生人出入，「眼尾睄一睄」單位外有沒有出現可疑記號。

大廈管理公司今日傍晚張貼告示，提醒住戶多加留意。（南豐新村居民關注組 Nan Fung Sun Chuen Resident Group）

負責屋苑的萬寶物業管理公司今日傍晚張貼告示，會加強大廈保安措施，加強巡邏，並已就事件通知柴灣警署及東區防止罪案組求助。

警方表示，今午1時許（8日）接獲市民報案指，南豐新邨8座不少住戶單位門外，發現有可疑記號，擔心記號會被用作不法用途。警方派員到場了解，調查事件。案件現列作雜項處理。

南豐新邨老牌私人屋苑，樓齡44年，一共有12座。行政長官林鄭月娥以及藝人譚詠麟亦曾經是該屋苑的居民。