李卓人何俊仁鄒幸彤及支聯會　被控 「煽動顛覆國家政權罪」

警方國安處正式起訴支聯會主席李卓人 、副主席何俊仁及鄒幸彤 ，以及支聯會「煽動顛覆國家政權罪」。另外，多位支聯會常委，包括梁錦威 、徐漢光 、鄧岳君及陳多偉，則被控沒有提供國安處要求的資料。案件明早（10日）將在西九龍法院提堂。



警方表示，國安處於9月8日及9日在全港多區採取執法行動，拘捕6男1女，年齡介乎36至71歲。被捕人均為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）的常務委員會成員，涉嫌干犯《香港國安法》相關罪行。另外今日（9日）國安處持法庭手令，在該會分別位於旺角及葵涌的會址和倉庫進行搜證，檢獲一批涉案物品，包括文件、電腦及宣傳物品等。國安處同時凍結該會約220萬港元的涉案資產。

經調查後，國安處今日晚上以《香港國安法》第43條《實施細則》附表5的「沒有遵從通知規定提供資料」罪，起訴被捕的4男1女，當中的36歲女子亦與另外兩名分別64歲和69歲的被捕男子及支聯會，被起訴違反《香港國安法》的第22及23條「煽動他人顛覆國家政權」罪。案件將於明日（10日）早上在西九龍裁判法院提堂。

鄒幸彤Facebook晚上發文指律師轉述鄒的口信，稱聽到煽動顛覆後反而有鬆一口氣的感覺，「如塵埃落定，就來場光明正大的辯論吧。到底屠城責任該不該追究，一黨專政該不該結束，而不是糾纏於『外國代理人』這類指控」。