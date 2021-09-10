有片｜白田邨單位起火1死13傷　男死者疑墮樓亡　1女子重傷昏迷

石硤尾發生奪命火警。今日（10日）凌晨，白田邨13座一單位突陷火海，900名居民倉皇逃生。救援人員接報趕抵，在大廈對開發現1名懷疑由高處墮下的男子，他重創吐血，送院後返魂乏術；另外亦有13人送院，包括2名未成年人士，其中1名女子陷於昏迷。有劫後餘生的居民指，起火單位有1名泰國裔婦人獨居，事前她曾與2名男子爭執。警方正調查事件。



+ 15

事發於凌晨約2時21分，白田邨13座12樓一單位突然起火，傳出陣陣濃煙，驚動大批居民報警求助，毗鄰一單位更有居民於窗邊求救。消防員接報趕抵，需即場設立指揮中心，其後動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，於凌晨3時25分將火救熄。火警中，900人疏散到地面暫避，有住客逃至地面時，上衣毀爛；1名男子一度與母親失聯，情緒激動，幸其後發現母親獲救送院。

現場消息稱，救援人員在大廈對開發現1名男子，懷疑他由高處墮下，當時他重創吐血，昏迷被送往明愛醫院搶救後，終告不治；另外，亦有最少7男6女需要送院，當中包括2名未成年人士；其中1名女子陷於昏迷，她被送往瑪嘉烈醫院搶救。有傷者送院時須戴上氧氣罩協助呼吸，幸當時全部人仍然清醒。據了解，墮斃男子居於起火單位對面，其父事後情緒激動。警方及消防正調查火警原因。

+ 7

居於火警樓層的黃女士憶述事件仍猶有餘悸，她稱起火單位住有1名獨居的泰國裔婦人。事發前約凌晨1時許，曾有2名並非上址住客的男子登門造訪，雙方隔門發生爭執，其中1名男子曾揚言「你再唔出嚟！我燒咗成個白田都得呀！」未幾即發生火警。黃女士指，當時火勢猛烈，「一開門已經燒到就冚冚聲！」最終她由消防員協助救離現場，其後亦被警方帶上樓協助調查。

起火樓層另1名住客陳先生亦驚魂未定，他指事發時正在熟睡，驚聞火警後一度逃生無門，「走返轉頭呀，走唔出去！」幸最終有驚無險，由消防員救出。