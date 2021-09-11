白田邨奪命火｜火場曝光　單位嚴重熏黑　牆身遺有女戶主姓名

白田邨火警火場曝光！石硤尾白田邨13座昨（10日）發生奪命火警，釀成1死12傷。一對情侶涉縱火被捕。今早（11日）肇事樓層已經解封，起火單位嚴重焚毀，屋內付之一炬，屋內家具及雜物燒成灰燼。住在起火單位斜對面的男死者，其單位亦嚴重焚毀，樓層走廊的牆身及天花嚴重熏黑，並傳出燒焦氣味。今早有鄰居返回單位收拾個人物品，他指單位無水無電供應。有鄰居指出，肇事單位的氣窗玻璃被人拆走，他估計大量濃煙由氣窗湧出走廊，令到居民逃生時更為困難。



起火單位的牆身被大火熏黑，但牆上寫有女戶主「Montha」的名字。（翁鈺輝攝）

起火單位的牆身寫有「Montha」及心形圖案的字眼，據鄰居指是被捕女戶主的名字。據他所知，被捕女子本身疑有吸毒等不良嗜好，她與前夫離婚後開始反常，她的子女已經遷出。後來，女戶主與現任男友（即被捕男子）墮入愛海，兩人不時在單位內聚會，惟女戶主的男友性情暴躁，不時搞事及挑釁街坊，「呢個男人好燥底，保安都知道，上嚟登記都想打保安。」鄰居續指，墮斃男子的家人已離開單位，估計他們獲安排到其他地方暫住。

白田邨奪命火肇事單位曝光：



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情侶疑爭執遺煙頭肇禍 男子避煙墮樓亡

昨日（10日）凌晨石硤尾白田邨13座發生奪命火警，釀成1死12傷。警方調查發現，起火單位一對情侶案發前因感情問題爭執，疑遺下煙頭後發生火警，並一同離開現場。警方昨日上午9時許在石硤尾邨22座拘捕1男1女，二人涉嫌縱火。火警中的男死者則住在起火單位斜對面，警方估計事主為逃避濃煙，爬出向街的晾衫架位置，惟不幸失足跌死。

警方昨日交代案情指，警方翻查大量閉路電視，發現被捕兩名男女在火警發生後，一同離開現場。根據資料顯示，被捕女子居住在白田邨13座的起火單位，被捕男子則住在石硤尾邨22座。而男子經常到女方家中探望，而且並非第一次因感情問題發生爭執。警方調查期間，發現有人可能在單位遺留煙頭，至於一個煙頭為何會釀成慘劇，是重點調查方向。

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