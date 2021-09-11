澳門內地男賭輸錢　扑劫換錢黨女子20萬　姦殺後埋屍黑沙海灘

澳門一酒店發生搶劫及姦殺案，一名36歲內地男子涉嫌於酒店房間內，搶劫一名29歲任「換錢黨」的內地女子，以煙灰缸重擊女子的頭部並作出性侵，女事主傷重死亡後被埋屍黑沙海灘。該名內地男疑犯今日（11日）凌晨被澳門司警拘捕，將被控殺人、搶劫及性挾迫罪。



澳門司法警察局今日交代案情指，36歲疑犯為一名內地居民，報稱無業，持往來港澳通行證到澳門。案情指於本月9日，澳門司警接獲一名內地男子報案，稱其女友失蹤。澳門司警於調查後鎖定一名男子，今日凌晨在中區一酒店將他截獲。男子於查問下，承認於酒店房間以煙灰缸殺害受害人，其後埋屍黑沙海灘。

司警調查相信男疑犯買平底鑊用作掘地，到黑沙海灘掘洞棄屍。（澳門海事及水務局圖片）

澳門司警經調查相信，男疑犯於本月上旬到澳門賭博，輸光10多萬人民幣後計劃搶劫從事非法兌換人士。至周三（8日）中午，疑犯以微訊向受害人聲稱兌換20萬港元，並相約到酒店房交易，其間疑犯向受害人搶劫，過程間用煙灰缸重擊受害人頭部多下。疑犯其後向受害人進行性侵，再劫去其20萬元現金及手機。在確認受害人死亡後，疑犯曾到內地將死者手機棄置，再回到澳門租用北區一大廈單位，並以行李將屍體轉移到單位，及於超市購買平底鑊用作掘地，周四（9日）晚上乘的士到黑沙海灘掘洞棄屍。疑犯其後返回娛樂場賭博並被警員截獲。

司警指被捕疑犯於內地有搶劫前科，案發酒店房間地上、放置煙灰缸的檯面及洗手間均有大量血漬。疑犯將被司警控以殺人、搶劫及性挾迫罪，本月13日於檢察院提訊。