酷熱天氣空氣污染嚴重　龍蝦灣女子中暑　由直升機送院

雙颱風打不成，香港反受「燦都」外圍下沉氣流影響，天氣酷熱。市民無懼炎夏，34度高溫下行山。今（12日）上午11時03分，部門接報一名30多歲女子由龍蝦灣路行去綠蛋島期間中暑，需要由直升機送院，幸清醒無大礙。



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酷熱天氣警告現正生效，天文台預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。在戶外工作或活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。市民宜避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。應穿上鬆身衣服以及配戴適當帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。泳客或在戶外遊玩的人士應重複塗抹防曬系數15或以上的太陽油。

天氣酷熱兼空氣污染嚴重，龍蝦灣女子中暑由直升機送院。

天氣酷熱之餘，環保署自昨日（11日）起持續錄得比正常為高的空氣污染水平。環保署預測下午稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平，未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。

受熱帶氣旋燦都的下沉氣流影響，本港今日天氣酷熱，和緩西風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流, 同時不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

根據香港天文台預測，廣東沿岸本週初至中期風勢輕微。環保署預料在風勢增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。