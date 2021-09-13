黑幫廝殺撞車閘　一哥督師大反黑　逾2800警拘298人

警方上周四起一連4日（9日至12日）打擊三合會罪行，由有組織罪案及三合會調查科統籌各總區軍裝及刑偵人員，展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）反罪惡行動，共調動2,800多名人員突擊巡查全港各區罪案黑點，發現多間違規營業的娛樂場所，並搗破一個毒窟及13間非法賭博場所，共拘捕298人。



據了解，由於9月9日凌晨有兩批黑幫人馬飛車追逐，有人駕車直撞葵涌警署車閘，試圖向警方求助，警方事後拘捕12人。惟黑幫廝殺行徑目無法紀，公然挑戰警方，警隊高層對事件大為震怒，故9日及10日派員在油尖旺區巡查娛樂場所，「一哥」蕭澤頤更現身尖沙咀督師，先拘捕115人，包括14K及尖沙咀新義安人馬。行動後來更擴大至全港各區，一連四日合共拘捕298人。

被捕人士包括193男105女（介乎15至84歲），分別涉嫌「串謀傷人」、「以三合會社團成員身分行事」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「在賭場以外任何場所進行賭博」、「外出時備有偷竊用的物品」、「盜竊」、「非法入境」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等。

人員亦在行動中發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），共發出248張定額罰款通知書。

▼▼警掃場拘298人 「一哥」蕭澤頤督師▼▼

