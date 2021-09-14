中秋出貨　八鄉鐵皮屋變私煙倉　海關檢4500萬元貨拘3男

私煙集團因應中秋及國慶假期臨近，為急於補充貨源，選擇偏遠鄉村鐵皮屋儲存大量私煙，並以附近養豬場作掩飾，逃避追查。海關經調查後，昨日（13日）在元朗八鄉搗破一個私煙儲存倉庫，檢獲1,500萬支私煙，拘捕3名本地男子。

涉案私煙市值約4,500萬元，應課稅值約2,800萬元，當中除了大量傳統香煙，亦包括一批電子煙及電子煙的吸食工具，海關正調查該批私煙的來源及流向。



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稅收罪案調查科稅收調查組高級調查主任梁啟聰，今午在記者會交代案件，指昨凌晨時分，海關人員在八鄉馬鞍崗村截查3名涉案男子，他們當時正準備進入一個鐵皮工場，結果人員在場內一架貨車及一個倉庫，發現該批私煙，當場拘捕3人（24至36歲）。被捕3人包括集團骨幹成員，其中2人報稱無業，另一人報稱為司機，海關相信行動已搗破大型私煙儲存及包裝工場。

調查顯示，涉事鐵皮場估計已運作數個月，位處昏暗及偏僻地方，前往鐵皮場的道路迂迴曲折，私煙集團更安排私家車在鐵皮場外巡邏。同時鐵皮場高度設防，除了裝有鐵閘，亦裝有電門趟閘，需要開啟兩重閘才可進入，增加關員偵查難度。鐵皮場外亦有兩個養豬場包圍，不法份子以養豬場作掩飾，在炎夏加上厭惡環境，令今次執法行動更困難。

梁啟聰續稱，在過去數星期，海關已在市區工廈搗破數個私煙倉庫，相信未來中秋及國慶假期，不法份子為急於補充貨源，改變策略選擇偏僻位置儲存私煙，以逃避偵查，案件仍在調查中。梁又指出，海關今年至今已檢獲逾2.93億支私煙，數量超過去年全年總數的45%，會繼續打擊私煙活動。