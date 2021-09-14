悅榕莊等3美容公司停業　海關接220宗投訴　涉款$980萬

卓悅美容有限公司的「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」，本月1日突然宣佈因內部重整暫停營運，消委會及民主黨早前分別接獲大批苦主求助。海關表示截至今日（14日）共接獲220宗有關投訴，涉及171名投訴人，美容合約金額共約980萬元。海關已接見集團2名董事，會循《商品說明條例》中不當地接受付款的方向作調查。



海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官黃志聰表示，截至今早8時，海關共接獲220宗有關該美容集團的投訴，涉及171名投訴人，美容合約金額共約980萬元。海關指專責隊伍已聯絡所有投訴人，了解每宗投訴個案的詳情並展開調查，初步調查顯示涉事3間美容公司同屬一個美容集團。

黃志聰又指海關已於9月6日和今日約見該美容集團的2名董事調查事件，並已嚴正提醒相關董事，商戶在任何情況下均有責任妥善處理消費者已購買而未完成的預繳式服務，例如安排退款。海關指會密切留意事態發展，及繼續與消費者委員會和協助受影響顧客的立法會議員和區議員保持緊密聯絡。

黃志聰指海關已於9月6日和今日約見該美容集團的2名董事調查事件。（陳傲淇攝）

海關表示調查工作仍在進行中，會循涉事商戶有否違反《商品說明條例》中不當地接受付款的方向作調查。如發現有商戶違反《條例》，海關會立即採取執法行動。根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。