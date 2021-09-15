天眼直擊｜元朗黃店「魚一」私家車遭撞閘　警拘一男子

元朗發生撞閘刑事毀壞案，今（15日）凌晨3時許，一輛白色私家車突然撞向教育路56至64號地下一間日式食肆的門閘。警方到場調查，發現該私家車車尾撞向食肆大閘，惟食肆門外的行人路設有鐵欄，對於私家車隔著鐵欄倒車撞閘感到匪夷所思。



警方指，元朗警區反三合會行動組第一隊深入調查案件後，於今日（15日）上午11時於元朗區拘捕一名33歲姓陳男子，涉嫌刑事毀壞。被捕男子現正被扣留調查。警方調查仍在進行，不排除會有更多人被捕。



據了解，警方查看附近閉路電視片段後終解開謎團，原來涉事私家車較早前從仁樂坊的行人過路處剷上行人路，急速駛前約30米，當越過該間食肆後立即停車，再快速倒車及扭右軚，剛好將車尾撞向日式食肆的鐵閘。

車上的司機隨即戴上頭盔，跨過鐵欄跳上一輛駛至接應的電單車，坐上後座離開現場。而私家車在行人路行駛期間，撞毀了一支路牌、而欄杆亦有輕微碰撞過。至於涉事私家車被人撕去行車證，不排除為失車，調查得知該車曾涉荃灣一宗案件。

涉事日式食肆名為魚一，有兩名股東，是元朗著名黃店，疫市期間生意不跌反升，租用隔離舖擴張，成為逆市奇葩。據職員透露，該店只此一家別無分號，在上址開業6年，無開罪他人，故未知為何遭到撞閘恐嚇。魚一隨後在其社交媒體專頁上，上載了兩條閉路電視片段，可從店舖的左右角度清楚見到撞閘經過。魚一在留言指出：「抱歉，明天可能未能營業，希望有其他商戶或街坊有接應電單車相關資訊提供」。

警方指，警方接獲途人報案指，發現一輛私家車撞向上址一鐵閘。之後，兩名男疑犯乘坐一輛電單車往元朗大球場方向逃去。警員接報到場調查，案件列作刑事毀壞，交由元朗警區反三合會行動組第1隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝兩名涉案男子，其中一名身高約1.7米，案發時戴綠色頭盔、身穿黑色短袖上衣及長褲；另一人案發時戴黑色頭盔、身穿橙色上衣。

《香港01》記者中午重返現場，發現白色私家車已被拖離，行人路遺下鐵柱和被撬起磚塊。職員表示，今日未能以正常時間開門營業，因撞擊導致捲閘凹陷、一塊大玻璃破碎、雪櫃及水喉損毀，現正執拾店舖。