交銀保險CEO壽福鋼西貢失蹤3日　離家穿行山服身影曝光

中國交銀保險有限公司執行董事及行政總裁壽福鋼，周日（12日）在西貢石屋山附近失蹤後，至今踏入第3日仍下落不明。搜救隊伍今日（15日）繼續登山搜索，惟暫時仍未有發現。

至今晚警方向公眾發相尋人，所見壽福鋼失蹤前身穿行山服的身影曝光，閉路電視拍下他於周日清晨獨自離開其北角寶馬山寓所，警方呼籲市民提供壽的消息。



閉路電視拍下壽福鋼於周日清晨6時許，身穿行山服獨自離開寓所。(警方提供圖片)

壽福鋼失蹤。（警方提供圖片）

警方今晚發相呼籲市民提供壽福鋼的消息，指男事主身高約1.7米，體重約65公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。相中所見，壽失蹤前最後露面戴啡色帽，身穿藍色短袖上衣、白色長袖防曬上衣、藍色短褲、黑色長襪及啡色鞋，以及攜有一個淺藍色背囊。任何人如有事主消息或曾見過他，可致電3661 1663或6148 0075，與東區警區重案組或任何一間警署聯絡。

至於今日較早前，警方及消防等救援隊伍繼續登山搜索。早上約10時，現場西貢北潭涌傷健樂園外停泊多架警車、消防車、民安隊車輛，亦有救護車在場戒備。搜救隊伍包括消防攀山拯救隊、機動部隊警員及民安隊，人員兵分多路繼續搜索。惟聯合搜救行動暫時未有結果。

59歲的壽福鋼，為交銀國際控股有限公司非執行董事、中國交銀保險執行董事及行政總裁。據了解，他於周日原定約了一名女親友，但未有出現，結果揭發他懷疑行山失去蹤影。警方翻查其所住北角寶馬山大廈及附近閉路電視片段，發現拍下事主於周日清晨6時許，身穿行山服獨自離開寓所，並乘搭小巴至天后。

經調查後，警方相信事主於當日下午1時許，在西貢石屋山附近最後露面後不知所終。當局過去兩日已出動70多人在石屋山一帶兵分數路搜索，搜救行動仍然繼續。