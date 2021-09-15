印尼抵港貨船15船員染變種病毒　53歲船長涉提供虛假資料被捕

衞生防護中心早前公布一艘由印尼貨船「Thor Monadic」，船上23名船員中有15人對新冠病毒呈陽性，全部均帶有L452R變異病毒株。營運人涉嫌於向衞生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料，警方經調查後，今日（15日）拘捕該貨船53歲泰籍船長。警方指調查發現貨船於8月中進入香港水域前，已有多名船員出現發高燒、咳嗽、呼吸困難等病徵，相信其進入香港目的是為接受治療。



警方今日登上貨船拘捕該名53歲泰籍船長。（林振華攝）

觀塘警區刑事總督察葉劍鵬表示，警方於8月28日接獲衞生署報案轉介，指一艘於8月24日由印尼抵港的貨船（Thor Monadic），船長向衞生署申請「自由無疫通行證」時，涉嫌就船上人員的健康情況提供虛假資料，促使衞生署批出通行證。衞生署於8月25日得知船上有多人染病，派員上船為船員進行2019冠狀病毒檢測，23名船員中發現15名人確診，被送院隔離接受治療，無染疫的7人則於船上隔離。確診其中14人現已康復返回船上隔離，1人現時仍留醫。

警方聯同衞生署人員於9月6日登船搜證，發現貨船於8月中進入香港水域前，已有多名船員出現發高燒、咳嗽、呼吸困難等病徵，調查顯示船長涉嫌蓄意提供虛假資料，促使衞生署人員批出通行證，令貨船可進入香港水域。警方於取得律政司意見後，今日登上貨船拘捕該名53歲泰籍船長，他稍後會被控一項詐騙罪，明日（16日）於觀塘法院提堂。

葉劍鵬指，被捕船長早前亦曾經染疫，經治療後已痊癒返回船上隔離，警方調查相信船長提供虛假資料的目的，是希望貨船進入香港讓他們能接受治療。被捕船長由水警輪送至水警南分區基地，身穿保護衣的警員將船長押上岸，經消毒後再登上警車帶走。