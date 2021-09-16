將軍澳落雹｜一文睇清罕見氣象　市民稱奇　男子綠蛋島被雷劈不治

9月天天氣不似預期，西貢區今（16日）下午風雲變色，其中將軍澳一度天昏地暗，更罕有落雹，一粒粒五毫子般大小的冰雹夾雜雨水從天而降，目擊市民嘖嘖稱奇。根據天文台記錄，對上一次落雹已是2016年7月，今次更是有記錄以來第3次9月落雹。惡劣天氣期間，一名划獨木舟男子，在清水灣綠蛋島被雷劈中，送院不治。



今午1時許，天文台收到將軍澳有冰雹報告，同時發出大雨提示，包括雍明苑、唐明苑等，有冰雹夾雜雨水從天而降，擊中窗戶及車頂。街坊以為是大雨聲響，細看下始知落雹。有市民在尚德一帶拍攝到落雹情況如雨水般頻密，嘖嘖稱奇：「一粒粒㗎喎！」毗鄰寶盈花園對出至善街，有餐廳職員及食客形容落雹一刻天昏地暗，猶如10號風球。有學生指冰雹形狀比珍珠奶茶的珍珠大。

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根據天文台資料，冰雹其實是在強烈雷暴中產生的大冰粒。當天氣不穩定時容易形成積雨雲，而發展成熟的積雨雲會產生強烈的上升氣流，雲中所形的小冰粒會先被拋出大氣上層，然後再被上升氣流帶回高空，其間吸收了四周的小水點。當小冰粒漸漸變大，直到上升氣流無法再將變重的冰粒送到高空後，就會掉到地面形成落雹。

下午近2時，45歲姓王男子與妻子於清水灣划獨木舟，兩人因行雷閃電及下雨，登上綠蛋島等待救援。其間王發現有船經過，以為是接應船隻，遂落水游近船隻，詎料被雷劈中，送院不治。