上水祥華邨斬人案男傷者仍留醫　警拘3男疑涉土地糾紛

上水昨（16日）凌晨發生嚴重傷人案，一名男子被斬至重傷一度命危，警方新界北總區反黑組人員經深入調查後，於同日晚上以涉嫌傷人、縱火及行使虛假文書拘捕3名本地男子，而事後在八鄉被縱火焚毀的一輛私家車，警方相信為兇徒逃走工具，並被燒毀，涉案車輛被套上假牌。



昨（16日）凌晨4時50分，警方接報一名48歲姓雷男子，在行經祥華邨祥德樓對開一空地時，突然被3名刀手狂斬至身受重傷。初步調查指刀手從一輛私家車衝出，斬傷雷男手、腳及背部，其中背部傷口達10厘米長；兇徒事後逃去。雷男被送往威爾斯親王醫院治理後，情況一度危殆。據了解，事件牽涉土地糾紛。約20分鐘後，3名兇徒用於逃離現場的一輛私家車在八鄉被縱火焚毀。

警方指，48歲姓雷男子於祥華邨祥德樓對開一空地，被3名兇徒懷疑以刀襲擊。兇徒其後逃去。警員接報到場，經深入調查後，昨晚（16日）約11時起，分別在打鼓嶺區及上水區以涉嫌傷人、縱火及行使虛假文書拘捕3名本地男子（介乎22至40歲），所有被捕男子現正被扣留調查，而案件交由新界北總區反三合會行動組跟進。雷男受傷後，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。據悉，事件疑涉及土地糾紛，雷早前代表一方與另一方人馬就土地問題進行談判，但雙方談不攏來，雷曾被人警告，警方將循線追查。

昨（16日）清晨5時06分，一名途人發現橫台山散村路有一台私家車起火，報警求助。消防到場將火救熄，私家車前後車牌被摘，內部嚴重焚燬，熏黑且燒剩支架，警員在附近尋獲相信是助燃劑的油罐。案件列作縱火案處理，經初步調查顯示，該3名被捕男子行兇後，登上該輛私家車逃去。